Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Corendon Alanyaspor maçının kafilesine alınmayan Sebastian Szymanski, takıma veda ediyor. İşte Polonyalı futbolcunun yeni adresi... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 20:54
Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok transferlerine resmiyet kazandıran sarı-lacivertliler, Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante için de girişimlerini sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Kanarya'da gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe şu ana kadar ara transfer döneminde pek çok futbolcusuyla yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat Samsunspor'a, Burak Kapacak ise Zecorner Kayserispor'a transfer oldu.

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerden birisi de Sebastian Szymanski…

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayan Polonyalı futbolcuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

RENNES İLE ANLAŞTI

Fransız basını, Rennes'in Szymanski ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam

Footmercato kaynaklı haberde, Rennes yöneticilerinin Fenerbahçeli yöneticilerle 26 yaşındaki oyuncunun transferi için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

