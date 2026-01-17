Fenerbahçe'de Szymanski ile yollar ayrılıyor! Anlaşma tamam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde birçok oyuncusuyla yollarını ayıran Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertlilerde Corendon Alanyaspor maçının kafilesine alınmayan Sebastian Szymanski, takıma veda ediyor. İşte Polonyalı futbolcunun yeni adresi... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 20:54
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.