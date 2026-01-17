Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! Ne zaman döneceğini açıkladı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Afrika Kupası'nda Nijerya Milli Takımı forması giyen yıldız golcü Victor Osimhen hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk, Osimhen ile maç günü bir görüşme yaptığını belirterek, oyuncunun sağlık durumuna dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak."