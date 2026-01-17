CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! Ne zaman döneceğini açıkladı

Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! Ne zaman döneceğini açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK beraberliğinin ardından Afrika Kupası’nda bulunan Victor Osimhen’in takıma dönüş tarihiyle ilgili net konuştu. İşte Buruk'un açıklaması...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 23:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! Ne zaman döneceğini açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Afrika Kupası'nda Nijerya Milli Takımı forması giyen yıldız golcü Victor Osimhen hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Buruk, Osimhen ile maç günü bir görüşme yaptığını belirterek, oyuncunun sağlık durumuna dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Bugün üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olduğunda kullanabileceğini söylemişti. Pazartesi antrenmanda bizimle olacak."

Okan Buruk'tan transfer itirafı!
Okan Buruk’tan Torreira açıklaması!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
Lookman transferinde yeni talip!
Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi! 23:14
Okan Buruk'tan transfer itirafı! Okan Buruk'tan transfer itirafı! 23:13
Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi! 22:55
Napoli'ye tek gol yetti Napoli'ye tek gol yetti 22:47
Gündoğan: Bu skor bize yakışmadı! Gündoğan: Bu skor bize yakışmadı! 22:43
Bayern geriden geldi farka koştu Bayern geriden geldi farka koştu 22:39
Daha Eski
Bardakcı: 2 puan kaybına üzgünüz Bardakcı: 2 puan kaybına üzgünüz 22:34
Arsenal fırsat tepti Arsenal fırsat tepti 22:26
Çakır: 90 dakika oyunun hakimi bizdik Çakır: 90 dakika oyunun hakimi bizdik 22:25
Lens liderliğini sürdürdü Lens liderliğini sürdürdü 22:15
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 22:01
G.Saray'a G.Antep çelmesi! G.Saray'a G.Antep çelmesi! 21:57