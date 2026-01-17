CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih geriden geldi farka koştu

Bayern Münih geriden geldi farka koştu

Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Leipzig'i 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 22:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih geriden geldi farka koştu

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 5-1'lik skorla Bavyera ekibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Serge Gnabry, 67. dakikada Harry Kane, 82. dakikada Jonathan Tah, 85. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 88. dakikada Michael Olise kaydett. Leipzig'in tek golüyse 20. dakikada Göztepe'nin eski yıldızı Romulo'dan geldi.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Leipzig ise 32 puanda kaldı.

Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu
G.Saraylı taraftarlardan yönetime istifa çağrısı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! Anlaşma sağlandı
Lookman transferinde yeni talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens liderliğini sürdürdü Lens liderliğini sürdürdü 22:15
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 22:01
G.Saray'a G.Antep çelmesi! G.Saray'a G.Antep çelmesi! 21:57
G.Saraylı taraftarlardan yönetime istifa çağrısı! G.Saraylı taraftarlardan yönetime istifa çağrısı! 21:54
Nijerya 3.lüğü penaltılarla aldı Nijerya 3.lüğü penaltılarla aldı 21:29
Fenerbahçe Alanya'da Fenerbahçe Alanya'da 21:26
Daha Eski
Esenler Erokspor ile Vanspor yenişemedi! Esenler Erokspor ile Vanspor yenişemedi! 21:05
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! Anlaşma sağlandı Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! Anlaşma sağlandı 20:54
Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü! Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü! 20:34
Safiport Erokspor Anadolu Efes'i devirdi Safiport Erokspor Anadolu Efes'i devirdi 20:22
Borussia Dortmund Emre Can'la kazandı! Borussia Dortmund Emre Can'la kazandı! 20:17
Chelsea evinde kazandı Chelsea evinde kazandı 20:08