Bayern Münih geriden geldi farka koştu

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Leipzig ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf, 5-1'lik skorla Bavyera ekibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Serge Gnabry, 67. dakikada Harry Kane, 82. dakikada Jonathan Tah, 85. dakikada Aleksandar Pavlovic ve 88. dakikada Michael Olise kaydett. Leipzig'in tek golüyse 20. dakikada Göztepe'nin eski yıldızı Romulo'dan geldi.

Bayern Münih bu sonuçla puanını 50'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Leipzig ise 32 puanda kaldı.