Uğurcan Çakır: 90 dakika oyunun hakimi bizdik

Uğurcan Çakır: 90 dakika oyunun hakimi bizdik

Galatasaray’ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından konuşan kaleci Uğurcan Çakır, galibiyeti hak ettiklerini vurguladı ve Atletico Madrid maçı için net bir mesaj verdi. İşte Çakır'ın açıklamaları...

Uğurcan Çakır: 90 dakika oyunun hakimi bizdik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekibin kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmayı ve önlerindeki kritik süreci değerlendirdi.

Karşılaşmanın tamamında üstün olan tarafın Galatasaray olduğunu belirten Uğurcan Çakır, şunları söyledi:

"Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in daha çok geçişten ve duran toptan pozisyonları oldu. Galibiyeti kaçırdık ama yapacak bir şey yok. Hâlâ lideriz."

Tecrübeli kaleci, Avrupa hedeflerine de dikkat çekti. Önlerinde çok önemli bir sınav olduğunu vurgulayan Çakır,

"Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli ve kaliteli bir kadromuz var. O maçtan puan ya da puanlar alıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

ifadelerini kullandı.

Puan kaybını hak etmediklerini dile getiren Uğurcan Çakır, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

"Bazen böyle maçlar olabiliyor. Bu karşılaşmada galibiyeti hak eden taraf bizdik. UEFA Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Orada da puanlar alarak devam etmek istiyoruz."

