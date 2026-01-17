İlkay Gündoğan: Bu skor bize yakışmadı!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, ortaya konan performans ve alınan sonuçla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beraberliğin kendileri için hayal kırıklığı yarattığını belirten Gündoğan, beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çekti:

"Skor bizim için üzücü. Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın ve bu taraftarın beklentileri var. Bizim de beklentimiz şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak."

Takım içindeki sorumluluğa vurgu yapan yıldız oyuncu, lider oyuncuların öncülük etmesi gerektiğini ifade etti:

"Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak önce ben almalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmalıyız. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de son derece anlamlı ve normal."

Fiziksel ve mental hazırlığın bu seviyede vazgeçilmez olduğunun altını çizen Gündoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu düzeyde futbol oynuyorsan, 3-4 günde bir maça hem fiziksel hem mental olarak hazır olmalısın. Haftada bir maç ya da üç maç fark etmez; herkes elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Bunun bir mazereti yok."

Gündoğan, çıtayı daha da yukarı koymaları gerektiğini vurguladı:

"Hepimiz profesyoneliz ve nasıl kazanıldığını biliyoruz. Bunu kendimize, takım arkadaşlarımıza ve kulübümüze ispatlamalıyız. Seviyeyi ne kadar yukarı koyarsak, o kadar iyi oluruz. Daha iyi olmalıyız."

Gündoğan, yaklaşan kritik Atletico Madrid karşılaşmasına da değinerek taraftara mesaj gönderdi. Sarı-kırmızılı futbolcu, Avrupa arenasında özel bir atmosfer hedeflediklerini vurguladı:

"Atletico Madrid maçına özgüvenli gitmek istiyorduk. Yeni bir maç olacak. Kendi stadyumumuzda, taraftarlarımız ile birlikte Liverpool maçı gibi özel bir akşam olsun istiyoruz. İnşallah en iyi şekilde performans koyup iyi bir skorla o maçı alırız. Bu taraftar, bu camia bunu hak ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."