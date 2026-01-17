CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Abdülkerim Bardakcı: 2 puan kaybına üzgünüz

Abdülkerim Bardakcı: 2 puan kaybına üzgünüz

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’da kaptan Abdülkerim Bardakcı, kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtirken, gözlerini Atletico Madrid karşılaşmasına çevirdiklerini söyledi. İşte Bardakcı'nın açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2026 Cumartesi 22:34
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Abdülkerim Bardakcı: 2 puan kaybına üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların kaptanı Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmayı ve önlerindeki süreci değerlendirdi.

Kaçan galibiyete vurgu yapan deneyimli savunmacı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı," ifadelerini kullandı. Ligdeki konumlarını hatırlatan Bardakcı, "Hâlâ lideriz ve her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız," dedi.

Avrupa hedeflerine de değinen kaptan, yaklaşan kritik randevuya dikkat çekerek, "3-4 gün sonra Atletico Madrid maçı var. O maçta çıkış yakalayıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz," sözleriyle mesajını verdi.

G.Saraylı taraftarlardan yönetime istifa çağrısı!
G.Saray'a G.Antep çelmesi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert eleştiri : Ana muhalefetin milli konularda vizyonu yok
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! Anlaşma sağlandı
Lookman transferinde yeni talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lens liderliğini sürdürdü Lens liderliğini sürdürdü 22:15
Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu Aslan ağır yaralı! İşte güncel puan durumu 22:01
G.Saray'a G.Antep çelmesi! G.Saray'a G.Antep çelmesi! 21:57
G.Saraylı taraftarlardan yönetime istifa çağrısı! G.Saraylı taraftarlardan yönetime istifa çağrısı! 21:54
Nijerya 3.lüğü penaltılarla aldı Nijerya 3.lüğü penaltılarla aldı 21:29
Fenerbahçe Alanya'da Fenerbahçe Alanya'da 21:26
Daha Eski
Esenler Erokspor ile Vanspor yenişemedi! Esenler Erokspor ile Vanspor yenişemedi! 21:05
Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! Anlaşma sağlandı Szymanski F.Bahçe'den ayrılıyor! Anlaşma sağlandı 20:54
Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü! Arbeloa'dan Arda Güler'e büyük övgü! 20:34
Safiport Erokspor Anadolu Efes'i devirdi Safiport Erokspor Anadolu Efes'i devirdi 20:22
Borussia Dortmund Emre Can'la kazandı! Borussia Dortmund Emre Can'la kazandı! 20:17
Chelsea evinde kazandı Chelsea evinde kazandı 20:08