Abdülkerim Bardakcı: 2 puan kaybına üzgünüz

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılıların kaptanı Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmayı ve önlerindeki süreci değerlendirdi.

Kaçan galibiyete vurgu yapan deneyimli savunmacı, "2 puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı," ifadelerini kullandı. Ligdeki konumlarını hatırlatan Bardakcı, "Hâlâ lideriz ve her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız," dedi.

Avrupa hedeflerine de değinen kaptan, yaklaşan kritik randevuya dikkat çekerek, "3-4 gün sonra Atletico Madrid maçı var. O maçta çıkış yakalayıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz," sözleriyle mesajını verdi.