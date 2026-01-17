Okan Buruk'tan maç sonu hakem tepkisi: Oyunun durmasını seviyorlar!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Okan Buruk maçın ardından kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Rakibin savunma kurgusuna dikkat çeken Buruk, "Gaziantep 5-3-2 ile çok katı savundu. Öndeki santrforları bile savunmaya geldi. Bu tip blokları kaliteli ayaklar ve erken golle açmanız gerekir. İlk yarıda yüzde 72-73 topa sahip olduk, rakibi yarı sahamızdan çıkarmadık ama üretebilirdik," dedi.

"SON BÖLGEDE SAYIMIZ AZ KALDI"

Üretimde yaşanan aksaklıklara vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Ceza sahası çevresine geldiğimizde oyuncu sayımız yetersizdi. İkinci yarı bunu artırdık ama yine zorlandık. Geçişlerde kaptırdığımız bir topta, talihsiz bir sekans sonrası gol yedik. Icardi'nin net pozisyonları, Sane'nin bir-iki kontrolle karşı karşıya kalabileceği anlar vardı. Bizim gibi hücum gücü yüksek bir takım için pozisyon sayımız yetersizdi," ifadelerini kullandı.

"HAKEMLER OYUNUN DURMASINI SEVİYOR"

Buruk oyunun çok sık durmasına da değindi: "Maç çok durdu, oynanmadı. Topun oyunda kalma süresi düşüktük. Rakipte sakatlanmalar başladı ikinci yarıda. Hakemler de oyunun durmasını seviyor. Sevgili MHK başkanımız da destekliyor, oyunu durdurun diyor herhalde. Bir FIFA hakemi oyun durdurma üzerineydi. Ancak bu sonucun nedeni hakem değil. Gerekenleri yapamadık. Oyun durunca gol atamamak stres yaratıyor ve yanlış kararlar geliyor"

"LİDERİZ, KAFAMIZI KALDIRACAĞIZ"

Takımın mental durumu ve fikstüre ilişkin mesajlar veren Buruk, "Lideriz. Dört gün sonra final niteliğinde bir Şampiyonlar Ligi maçımız var. Bugünün iyi yanı sakatlık olmaması. Soğukta bizi destekleyen taraftarımızı mutlu edememek üzücü; onlara borçlandık. Daha iyi olmak zorundayız," şeklinde konuştu.

"EKSİKLER DÖNÜNCE DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Eksik oyuncuların dönüşüyle performansın yükseleceğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Milli takımda olanlar, cezalılar var. Döndüklerinde rekabet artacak, bu da herkesi yukarı çekecek. Çarşamba günü taraftarımızı sevindireceğiz," sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarını sürdüren Okan Buruk, yaşanan puan kaybının kendilerini de derinden etkilediğini belirterek,

"Her şeyin farkındayız, ben de farkındayım. Taraftarımızı üzdüğümüzde en çok üzülen biziz" dedi.

TRANSFER SÜRECİ: "KAFA KARIŞIKLIĞI OLABİLİYOR"

Kış transfer döneminin zorluklarına dikkat çeken Buruk, sürecin sanıldığı kadar kolay işlemediğini ifade etti:

"Kış transfer dönemi, oyuncuları takımlarından çıkarabilmek kolay olmuyor. Bazen oyuncu istiyor ama kulübü bırakmıyor, bazen kulüp olumlu oluyor ama oyuncu gelmek istemiyor. Türkiye Ligi'ne oyuncu getirmek hiç kolay değil. Özellikle genç oyuncularda ikna süreci zaman alıyor. Bu süreçte birçok opsiyona yöneliyorsunuz. Hepsi olmuyor."

Basında çıkan transfer haberlerine de değinen Buruk,

"Bizim ilgilenmediğimiz, hiç görüşmediğimiz isimler de yazılıyor. Bu da ister istemez profil karmaşası yaratıyor" ifadelerini kullandı.

YOĞUN FİKSTÜR VE KRİTİK HAFTA

Önlerinde son derece kritik bir hafta olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, transferlerin bir an önce sonuçlanması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi:

"Bu hafta çok önemli. Şampiyonlar Ligi maçı var, Karagümrük maçı var, ardından Manchester City maçı var. Transferleri en hızlı şekilde yetiştirmek istiyoruz. Ben maç izlerken aynı anda oyuncu da izliyorum. Çok çaba sarf ediyoruz. Alacağız, bunu net söylüyorum ama bazen süreç uzuyor."

Buruk, özellikle formda oyuncular konusunda şanssızlık yaşadıklarını da dile getirdi:

"Bir oyuncu iyi oynadığında, takımı vermekten vazgeçebiliyor. Bu da süreci zorlaştırıyor."

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Teknik direktör Buruk, Victor Osimhen'in durumu hakkında da bilgi verdi:

"Bugün Osimhen ile konuştuk. Son maçta çıkarken ağrısı vardı. Üçüncülük maçında oynamayacağını, çok ihtiyaç olursa kullanılabileceğini söylemişti. Pazartesi günü antrenmanda bizimle olacak."

"SÜRECİ BAŞKANLA BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Transfer çalışmalarının hızlanacağını belirten Buruk, yarın kulüp yönetimiyle kritik bir toplantı yapılacağını da sözlerine ekledi:

"Yarın başkanımızla daha geniş ve yoğun bir toplantı yapacağız. Süreci birlikte yöneteceğiz."