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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi Trabzonspor maçındaki son golü anlattı

GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi Trabzonspor maçındaki son golü anlattı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetin etkisi sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılıların yıldız ismi Batshuayi ise o anları kulüp kanalına anlattı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 16:29
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GALATASARAY HABERLERİ: Batshuayi Trabzonspor maçındaki son golü anlattı

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın kahramanlarından Michy Batshuayi, Sarı-Kırmızılı kulübün televizyona açıklamalarda bulundu.

İŞTE BELÇİKALI GOLCÜNÜN AÇIKLAMALARI

-Golden sonra neler hissettin? Duyguların neler?

Michy Batshuayi: "Çok mutluyum. Çünkü önemli bir goldü. Taraftarımızın önünde gol attığım için çok mutluyum, kazandık."

-Gol anonsundann sonra neler hissettin?

Michy Batshuayi: "Mükemmel, mükemmel. Bunu seviyorum. Sadece bunun için gol atıyoruz sanki... Tüm stadyumun adını söylemesi çok gurur verici ve iyi hissettiriyor. Üç dört kere tekrarlanıyor."

-Sosyal medyada viral olan iki reaksiyon videomuz var. İlk video çok çılgınca. Golünden sonra sevinçten camdan atlayan bir Galatasaray taraftarı var.

Michy Batshuayi: "Neden atlıyor?" (Gülerek). Çılgınca işte bu yüzden Türkiye'yi seviyorum. Çünkü futbolu çok seviyorlar. Bu çok güzel bir şey."

-Berkan ile olan sevincin de mükemmeldi. O sevinç için ne düşünüyorsun?

Michy Batshuayi: "Benim adıma sevindi. Benim için son maç çok zorluydu. Fransızca konuştuğu için çok iyi bir ilişkimiz var. O çok iyi biri."

-Maçtan önce gol atacağını hissettin mi?

Michy Batshuayi: "Evet hissettim. Arkadaşlarım da gol atacaksın dediler."

-Hangi takım arkadaşların?

Michy Batshuayi: "Berkan ve Dries. Penaltıda golü atacağım dedi. Topu aldım ve golü attım. Bu yüzden takım arkadaşlarımı seviyorum."

-Buradan baktığında bize attığın golü anlatır mısın?

Michy Batshuayi: "Penaltıyı mı?"

-Hayır, penaltı değil. Son gol?

Michy Batshuayi: "Ben atmadım, rakibin defans oyuncusu attı."

-Hayır, senden kaynaklı oldu.

Michy Batshuayi: "Evet evet doğru, benim sayemde. Serbest vuruşun kullanılmasını bekliyordum. Bulunduğum yerde kimsenin olmadığını gördüm. Bu nasıl olabilir? Koşmaya başladım. Top bana doğru geliyordu. Beni itti. Topa dokunmayı denedim ama dokunamadım. Topun kaleye doğru gittiğini gördüm. Herkes bana koşuyordu. Harika bir gece. Umarım kazanırken bir daha bu kadar zorlanmayız."

-Peki penaltıda ne hissettin?

Michy Batshuayi: "Stresli değildim. Odaklanmıştım. Gole ihtiyacımız var. Penaltıyı atmam gerek diyordum. Attım."

-Son olarak taraftara mesajın nedir?

Michy Batshuayi: "Lig şampiyonluğunu ve UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak için her şeyi yapacağız."

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