GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor Rams Park'ta kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesi sakat oyuncular hakkında yeni gelişmeler yaşanırken, Victor Osimhen ve Davinson Sanchez'den teknik heyeti ve taraftarı sevindiren haber geldi. Bordo-mavililerde ise Mislav Orsic, Umut Bozok, Stefano Denswil, Enis Bardhi kadro dışı bırakılırken, sakat oyuncuların fazlalığı ise Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibini düşündürüyor.

Karşılaşamada; Okay Yokuşlu, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Stefan Savic forma giyemedi. Karşılaşma öncesi sağlık durumu merak edilen Serdar Saatçi ise karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor. Batagov ise karşılaşma öncesi kafilede yer alırken maç kadrosunda yer almadı. Süper Lig'de 15. sırada bulunan rakibi karşısında, taraftarı önünde hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar 3 puanın sahibi olmak istiyor. Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Başakşehir maçının ardından bordo-mavililer karşısında 3 puan için mücadele eden Galatasaray, puan farkını tekrar 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

DERBİNİN İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Sara, Torreira, Sallai, Mertens, Yunus, Barış.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Cham, Ozan, Visca, Nwakaeme, Banza.

GALATASARAY HABERLERİ İÇİN TIKLA

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ İÇİN TIKLA

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan Galatasray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 isim Trabzonspor karşısında forma giyemedi. Sivasspor karşısında kırmızı kart gören Metehan Baltacı ile Tottenham maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve sezonu kapatan Mauro Icardi derbide kadroda yer almadı.

Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı takip etmek için tıkla

SARI-KIRMIZILILARA SEVİNDİREN HABER

Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi tedavilerine devam edilen sakat futbolculardan sevindiren haber geldi. Malmö maçında sakatlanarak çıkan ve MR'ı çekilen Davinson Sanchez hakkında korkulan bir şeyin olmadığı belirtildi. Sivasspor maçında sakatlanan ve karşılaşmayı terk eden Victor Osimhen karşılaşmada yedekler arasında yer alırken Barış Alper Yılmaz ise karşılaşmaya 11'de başladı.

Tedavilerine uzun süredir devam edilirken Kaan Ayhan derbiye ilk 11'de başladı, Ismael Jakobs ise Teknik Direktör Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Trabzonspor karşısında forma giymek üzere yedek kulübesinde yer alıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER ŞENOL GÜNEŞ'İ DÜŞÜNDÜRÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş ile Süper Lig'de beklenilen çıkışı bir türlü yapamayan Trabzspor'un eksik oyunculardan başı dertte. 15 hafta sonunda 16 puanla 15. sırada yer alan bordo-mavililerde; Okay Yokuşlu, Hüseyin Türkmen, Arif Boşluk, Serkan Asan ve Savic Galatasaray karşısında forma giyemedi.

Mislav Orsic, Enis Bardhi, Umut Bozok ve Stefano Denswil'in de kadro dışı bırakıldığı Trabzonspor'da Batagov, Galatasaray maçı kafilesinde yer alırken maç kadrosunda ise yer almadı.

Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı takip etmek için tıkla

GALATASARAY'DAN TRABZONSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Trendyol Süper Lig'de yılın son derbisinde karşı karşıya gelen Galatasaray ile Trabzonspor 137 kez birbirleriyle mücadele etti. Bu maçlardan 62'sini sarı-kırmızılılar kazanırken, bordo mavililer ise 44 maçtan üstün ayrıldı. Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan 31 maç ise beraberlikle tamamlandı.

İKİ TAKIM ARASINDA 138. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor 138. randevuya çıktı. Her iki takımım da yılın son derbisinde nasıl bir mücadele ortaya koyacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor.

⚔️ Galatasaray ile Trabzonspor 138. kez kozlarını paylaşacak.

🆚 137 karşılaşmanın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı ve 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. pic.twitter.com/NYQc1FYKc1

— A Spor (@aspor) December 16, 2024

GALATASARAY 20 MAÇTIR YENİLGİ YÜZÜ GÖRMÜYOR

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a karşı kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı 20 maçta yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 12 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA REKABET SÜRÜYOR

Süper Lig'de oynanan mücadelerin ardından gol krallığı listesinde üst sıralara tırmanan Simon Banza ve Victor Osimhen, 16. haftada karşı karşıya geliyor.

Son oynanan Fenerbahçe maçında fileleri havalandıran ve 10 gol ile zirvenin listesinde bulunan Piatek'i 9 golle Banza takip ediyor. Victor Osimhen'in ise Süper Lig'de oynadığı maçlarda 7 golü bulunuyor.

HAKIM ZIYECH KADRODA YOK

Trabzonspor maçına saatler kala Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Okan Buruk, bordo-mavililerle oynanacak mücadele öncesi geniş kadroyu açıklarken, Hakim Ziyech'in yer almadığını bildirdi. Faslı oyuncu haberin ardından tesislere gelmedi.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Trabzonspor maçı hakemi Kadir Sağlam oldu. Yılın son derbisinde Sağlam'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Anıl Usta yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu oldu.

Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı takip etmek için tıkla

DERBİNİN VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

FELİPE MELO RAMS PARK'TA OLACAK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak kritik maçta tribünde tanıdık bir isim yer aldı. Sarı-kırmızılılarda top koşturmuş ve gösterdiği mücadele ile taraftarın gönlüne taht kurmuş Felipe Melo, derbiyi Rams Park'tan takip ediyor.

MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Galatasaray - Trabzonspor maç bilet fiyatlarının ne kadar olduğu ev sahibi ekip tarafından paylaşıldı. En uygun biletin 1 bin TL olduğu derbide, 18 bin 500 TL'lik biletlerin de olduğu açıkladı. İşte Rams Park'ta oynanan mücadelenin bilet fiyatları:

Premium: 18.500 TL

Delux: 17.000 TL

Lux: 16.000 TL

Classic: 15.000 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 7.500 TL

Kategori 3: 6.000 TL

Kategori 4: 4.500 TL

Kategori 5: 3.500 TL

Kategori 6: 2.500 TL

Kategori 7: 1.200 TL

Kategori 8: 1.000 TL