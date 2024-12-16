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Haberler Futbol Galatasaray - Trabzonspor maçı VAR hakemi Onur Özütoprak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Galatasaray - Trabzonspor maçı VAR hakemi Onur Özütoprak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen karara göre derbinin VAR hakemi Onur Özütoprak olarak belirlendi. Peki, Onur Özütoprak kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 12:50
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Galatasaray - Trabzonspor maçı VAR hakemi Onur Özütoprak kimdir, nereli, kaç yaşında?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan karara göre derbinin VAR hakemi Onur Özütoprak oldu. Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı VAR hakemi Onur Özütoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

ONUR ÖZÜTOPRAK KİMDİR?

Onur Özütoprak, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı bir hakemdir. Aynı zamanda pilates eğitmenliği yapan Özütoprak, İstanbul'da görevini sürdürüyor. Kariyerine futbolcu olarak başlayıp, daha sonra atletizimle ilgilenen Onur Özütoprak, 2018 yılında soyadını değiştirmiştir.

Eşinin soyadını kullanmaya başlayan Özütoprak'ın babası Necdet Karabaş, Balıkesirspor'un yöneticiliğini yapmış spor camiasında tanınmış bir isimdir.

ONUR ÖZÜTOPRAK NERELİ?

İstanbul bölgesi hakemi olan Onur Özütoprak, aslen Balıkesirli'dir.

ONUR ÖZÜTOPRAK KAÇ YAŞINDA?

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak 41 yaşındadır. 1 Nisan 1983 yılında dünyaya gelen Özütoprak, aktif olarak video yardımcı hakemlik görevini sürdürmektedir.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Rams Park'ta oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan, Sara, Torreira, Mertens, Sallai, Yunus, Barış Alper

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serdar Saatçı, Batagov, Malheiro, Eren Elmalı, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

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