Malmö - Galatasay maçı takip etmek için tıkla

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmalarında Sivasspor'u deplasmanda 3-2 yenen Galatasaray, zirve yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark attı. 38 golle 38 puanın sahibi olan sarı-kırmızılılar, Metehan Baltacı'nın 15. dakikada gördüğü kırmızı kartla maçın 75 dakikasını 10 kişi oynadı. Karşılaşmanın son dakikalarında Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası sakatlanan ve sahayı sedye ile terk eden Barış Alper'in durumu ise futbolseverler tarafından korkuyla karşılandı. UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray'ın, Sivasspor deplasmandan sonra Malmö maçında nasıl bir oyun ortaya koyacağı ise merak ediliyor. Peki, Malmö - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

MALMÖ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un nasıl bir oyun planı ile sahaya çıkacağı merak ediliyor. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, İsveç temsilcisi karşısında puan veya puanlar almak istiyor. İlk 8 hedefi doğrultusunda oynanacak kritik karşılaşma 12 Aralık Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Malmö - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MALMÖ - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLE

BARIŞ ALPER YILMAZ MALMÖ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, beklenmedik bir sakatlıkla karşılaştı. Mücadelenin 15. dakikasında Metehan Baltacı'nın direkt kırmızı kartla oyun dışında kalmasının ardından etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılılarda, karşılaşmanın ikinci yarısında Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası Barış Alper Yılmaz sakatlandı. Sahayı sedye ile terk eden milli futbolcunun yaşadığı sakatlık futbolseverleri endişelendirdi. Peki, Barış Alper Yılmaz Malmö maçında oynayacak mı?

Sivasspor - Galatasaray maçının ardından stadı sekerek terk eden Barış Alper Yılmaz'ın Malmö maçında oynaması beklenmiyor.

GALATASARAY'DA SAKAT SAYISI ARTIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu Malmö deplasmanı öncesi Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığıyla sarsılan Galatasaray'da sakat oyuncu sayısı Teknik Direktör Okan Buruk'u düşündürüyor. Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Abdulkerim Bardakçı'nın yer aldığı sakatlar listesine son oynanan Sivasspor maçında Barış Alper Yılmaz'da dahil oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında değişiklik işareti yaparak oyundan çıkan Victor Osimhen'in ise Malmö maçında oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyor.

UEFA Avrupa Ligi listesine yazılamayan Rolland Sallai'den de faydalanamayacak olan Okan Buruk'un Malmö - Galatasaray maçında nasıl bir çözüm bulacağı ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

GALATASARAY FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde 11 puan ile 4. sırada yer alan Galatasaray, 5 haftanın sonunda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Kalan maçlarında da hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'ni ilk 8'de bitirmeyi amaçlıyor. Peki, Galatasaray'ın kalan maçları neler? İşte Galatasaray fikstürü:

12 Aralık Perşembe: Malmö - Galatasaray

21 Ocak Salı: Galatasaray Dinamo Kiev

30 Ocak Perşembe: Ajax - Galatasaray