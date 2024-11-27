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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan sakat oyuncularla ilgili son dakika açıklaması!

Galatasaray'dan sakat oyuncularla ilgili son dakika açıklaması!

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte İnce'nin sözlerinden öne çıkanlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 16:20
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Galatasaray'dan sakat oyuncularla ilgili son dakika açıklaması!

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte İnce'nin sözlerinden öne çıkanlar...

ICARDI NE ZAMAN AMELİYAT OLACAK?

Yener İnce: "Mauro'ya isterse İstanbul'da isterse dünyanın herhangi bir yerinde bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik. 2 Aralık tarihinde yapılacak ameliyattan sonra rehabilitasyonun aksamaması adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik."

İnce: "Ismail Jakobs AZ Alkmaar maçında bizimle olacak. Kaan Ayhan'ın tedavisine devam edilecek."

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