Galatasaray'dan sakat oyuncularla ilgili son dakika açıklaması!

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte İnce'nin sözlerinden öne çıkanlar...

ICARDI NE ZAMAN AMELİYAT OLACAK?

Yener İnce: "Mauro'ya isterse İstanbul'da isterse dünyanın herhangi bir yerinde bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik. 2 Aralık tarihinde yapılacak ameliyattan sonra rehabilitasyonun aksamaması adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik."

İnce: "Ismail Jakobs AZ Alkmaar maçında bizimle olacak. Kaan Ayhan'ın tedavisine devam edilecek."