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Haberler Galatasaray Victor Osimhen: Galatasaray'da çok mutluyum!

Victor Osimhen: Galatasaray'da çok mutluyum!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen bu karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 19:14
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Victor Osimhen: Galatasaray'da çok mutluyum!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen bu karşılaşmayı değerlendirdi.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ:

Öncelikle Türk halkını selamlıyorum, bugünün ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Türkiye'ye gelmeden önce 'Büyük İnsan'ı bilmiyordum geldikten sonra öğrendim. Ne anlama geldiğini öğrenmeye çalıştım. Çok büyük saygı hak ediyor, ona karşı çok fazla daha şey yapmalıyız. Tarih için çok önemli biri, ben de saygı duyuyorum.

Mauro Icardi için önemli bir gün oldu. Burada bana hep iyi davrandı, takım için önemli figür. Çok güçlü geri dönecektir, ona güveniyoruz. Takım için çok önemli bir lider. Galibiyeti ve gollerimi ona armağan ediyorum.

Samsunspor çok iyi oynadı, neden bu durumda olduklarını görmüş olduk. Galibiyet önemliydi. Milli takımlara gideceğiz, bize de öz güven oldu. Döndüğümüzde de her maçı kazanacak gücümüz var. Çok önemli bir galibiyet aldık. Galatasaray'da çok mutluyum, taraftarlar beni çok seviyor. Ben galibiyeti onlara armağan ediyorum.

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