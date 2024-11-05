GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Dünyan devinin, bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez'e talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray adına derbinin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Davinson Sanchez olmuştu.
Kolombiyalı stoper, savunmada yaptığı kritik hamlelerin yanı sıra attığı golle takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı.
Galatasaray'ın en formda ve en güvendiği isimlerin başında gelen Davinson Sanchez, sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.
REAL MADRID KANCASI
Özellikle İspanyol basını, Real Madrid'in Kolombiyalı stoperi gündemine aldığını iddia etti.
İngiltere'den de bazı kulüplerin Davinson için nabız yokladığı belirtildi.
Olası bir devre arası ayrılığına ise Galatasaray sıcak bakmıyor.
Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı.
Kolombiyalı savunma oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Davinson'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşemsinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor. 28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.
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