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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Lig ve Avrupa'da yoluna tam gaz devam eden Galatasaray ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Dünyan devinin, bu sezon sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Davinson Sanchez'e talip olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 10:11
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GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna yenilgisiz devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Ligin 11. haftasını BAY geçen sarı-kırmızılılar, 10. haftadaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk etmişti.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Cimbom, RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi 2-1 kazanarak 3 puanın sahibi olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray adına derbinin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Davinson Sanchez olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Kolombiyalı stoper, savunmada yaptığı kritik hamlelerin yanı sıra attığı golle takımının sahadan galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynadı.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Galatasaray'ın en formda ve en güvendiği isimlerin başında gelen Davinson Sanchez, sergilediği performansla Avrupa'nın dikkatini çekmeye başladı.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

REAL MADRID KANCASI

Özellikle İspanyol basını, Real Madrid'in Kolombiyalı stoperi gündemine aldığını iddia etti.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

İngiltere'den de bazı kulüplerin Davinson için nabız yokladığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Olası bir devre arası ayrılığına ise Galatasaray sıcak bakmıyor.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Davinson Sanchez bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Kolombiyalı savunma oyuncusu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERİ - Davinson Sanchez için bomba transfer iddiası! Yer yerinden oynayacak

Davinson'un sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ederken, sözleşemsinde 1 yıl da opsiyon bulunuyor. 28 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeriyse 18 milyon Euro.

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