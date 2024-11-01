TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...
Avrupa ve Süper Lig'de istikrarlı bir görüntü çizen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadro rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bir yandan takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan da ayrılıklar yaşanabilir. İtalyan medyası Milan'ın Galatasaray forması giyen yıldız için Rafael Leao'yu takasta kullanmak istediğini yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray'da yıldız isimler performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.
Son olarak İtalyan medyası flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Milan, Nijeryalı yıldız için takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.
Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Çizme devi, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osimhen için Rafael Leao'yu teklif edecek.
Napoli'nin Osimhen'den 81 milyon Euro gelir beklediği belirtilirken takas teklifine olumsuz yanıt vereceği iddia edildi.
GALATASARAY'DA KALACAĞINI SÖYLEDİ
Galatasaray'da 1 yıllık kiralanan Victor Osimhen'in ocakta takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.
Yıldız oyuncu, Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'da sezonu tamamlayacağını söyledi.
Victor Osimhen Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev alırken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Nijeryalı süper yıldızın piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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