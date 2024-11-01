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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Avrupa ve Süper Lig'de istikrarlı bir görüntü çizen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Kadro rotasyonunu genişletmek isteyen sarı kırmızılılar Okan Buruk'un raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Bir yandan takıma katılacak isimler merak edilirken diğer yandan da ayrılıklar yaşanabilir. İtalyan medyası Milan'ın Galatasaray forması giyen yıldız için Rafael Leao'yu takasta kullanmak istediğini yazdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 13:07
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ENES CEVAHİRCİ
TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Derbi galibiyetiyle morallenen Galatasaray, Süper Lig'de liderliğini sürdürürken puan farkını maç fazlasıyla 8'e çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

11. haftayı BAY geçiren Galatasaray'da diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Tottenham maçı hazırlıkları başladı.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviyeler yapmaya hazırlanırken diğer yandan sürpriz ayrılıklar da yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray'da yıldız isimler performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Son olarak İtalyan medyası flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Victor Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen Milan, Nijeryalı yıldız için takas teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Fotomac.com.tr'den Enes Cevahirci'nin İtalyan basınından derlediği habere göre; Çizme devi, kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Osimhen için Rafael Leao'yu teklif edecek.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Napoli'nin Osimhen'den 81 milyon Euro gelir beklediği belirtilirken takas teklifine olumsuz yanıt vereceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

GALATASARAY'DA KALACAĞINI SÖYLEDİ

Galatasaray'da 1 yıllık kiralanan Victor Osimhen'in ocakta takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Yıldız oyuncu, Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray'da sezonu tamamlayacağını söyledi.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Victor Osimhen Galatasaray formasıyla bu sezon 7 maçta görev alırken 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Milan'dan dev takas teklifi! Galatasaraylı yıldıza karşı Leao...

Nijeryalı süper yıldızın piyasa değeri ise 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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