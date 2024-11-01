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Haberler Galatasaray

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Talipleri olan Arjantinli yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Icardi takımdan ayrılacak mı? İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 14:50
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Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Son olarak sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Mauro Icardi'ye beklenmedik bir talip çıktı.

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

İlk olarak ESPN, Icardi'yi Arjantin'in dev takımlarından olan River Plate'in istediğini duyurdu.

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Arjantin ekibinin transfer için kollarını sıvadığı vurgulandı.

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Şimdi ise Icardi ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun TyC Sports muhabiri Damian Augusto Villagra'dan derlediği habere göre; Mauro Icardi'nin River Plate'e transferi neredeyse imkansız.

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Villagra aynı zamanda, Arjantin ekibinin Icardi'nin maliyetini karşılayamayacağını ve Türkiye'deki şartları oluşturamayacağını belirtti.

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Ancak transferin tek bir şartla gerçekleşeceği duyuruldu.

Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Haberde, Icardi'nin River Plate'e aile kararı ile katılabileceği vurgulandı.

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