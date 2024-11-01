Mauro Icardi için flaş iddia! Galatasaray'dan ayrılacak mı?
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Talipleri olan Arjantinli yıldız için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Icardi takımdan ayrılacak mı? İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Arjantin ekibinin transfer için kollarını sıvadığı vurgulandı.
Şimdi ise Icardi ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı.
aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun TyC Sports muhabiri Damian Augusto Villagra'dan derlediği habere göre; Mauro Icardi'nin River Plate'e transferi neredeyse imkansız.
Villagra aynı zamanda, Arjantin ekibinin Icardi'nin maliyetini karşılayamayacağını ve Türkiye'deki şartları oluşturamayacağını belirtti.
Ancak transferin tek bir şartla gerçekleşeceği duyuruldu.
Haberde, Icardi'nin River Plate'e aile kararı ile katılabileceği vurgulandı.
Yıldız furbolcunun eşi Wanda Nara'nın Arjantin'de çalışma hayatına devam etmesi belirtildi.
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