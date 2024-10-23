Galatasaray - Elfsborg maçı CANLI İZLE (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. sınavında İsveç ekibi Elfsborg'u konuk ediyor.

Sarı-kırmızılılar bu zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Galatasaray - Elfsborg maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Icardi, Osimhen

Elfsborg: Pettersson, Yegbe, Holmen, Ibrahim, Hult, Ouma, B. Zeneli, Hedlund, A. Zeneli, Qasem, Baidoo

GALATASARAY - ELFSBORG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Elfsborg maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da başladı. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ASLAN AVRUPA LİGİ'NDE NAMAĞLUP

Sarı-kırmızılılar, Elfsborg mücadelesi öncesi oynadığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlikle aldığı 4 puan ve averajla 8. sırada bulunuyor. Elfsborg ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla 16. sırada yer alıyor. Galatasaray, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında evinde oynadığı Yunan temsilcisi PAOK'u 3-1'lik skorla mağlup ederken, ikinci haftada da konuk olduğu Letonya takımı RFS ile 2-2 berabere kaldı. İsveç temsilcisi ise ilk hafta AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-2 kaybederken, ikinci haftada ise Roma'yı 1-0'lık skorla yendi.

AVRUPA KUPALARINDA 321. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 320 kez oynadı. Bu maçlarda Aslan, 114 defa sahadan galip ayrılırken, 121 kez de rakiplerine mağlup oldu. 85 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 434 kez havalandırırken, kalesinde 479 gol gördü.

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda bugüne kadar 96 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Cimbom bu mücadelelerde 151 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 122 gole engel olamadı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 18 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi'nde de 4 olmak üzere oynadığı 18 karşılaşmanın 8'ini kazanırken, 6'sını ise kaybetti. 4 müsabaka da berabere tamamlandı.

İSVEÇ İLE 8. RANDEVU

Galatasaray ile Elfsborg, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar hiç rakip olmamıştı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bugüne kadar İsveç takımlarıyla 7 kez mücadele ederken, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aslan bu süreçte Östersund, Helsingborg, Göteborg ve AIK ile oynadı. Cimbom, İsveç ekiplerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976 tarihinde deplasmanda AIK takımını 2-1'lik skorla yenerek elde etti.

SLOVEN HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Elfsborg karşılaşmasını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetiyor. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ile Manuel Vidali yapıyor. Maçın 4. hakemi ise Mihael Antic. VAR'da Alen Borosak, AVAR'da da Asmir Sagrkovic görev yapıyor.