Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı
Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılmaya hazırlanan oyuncularda olacak. Sarı kırmızılıların sezon başında bonservisini aldığı yıldız oyuncusuna talip çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray'ın bu sezon ligde yaşadığı tek puan kaybı, Süper Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldığı maç oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte ligde şu ana kadar hiç yenilmeyen 3 takımdan birisi.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 de beraberlik alan Galatasaray, 4 puanla 8. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, bu sezon şimdiye kadar 13 resmi resmi karşılaşmaya çıkıp 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı..
Galatasaray'ın yaşadığı 3 mağlubiyetin biri Beşiktaş'a karşı Süper Kupa Finali'nde kaybettiği 5-0'lık maç olurken diğerleri ise Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a karşı deplasmanda 3-2 ve iç sahada 1-0 kaybettiği maçlar oldu.
YUNUS AKGÜN'ÜN YÜKSELEN FORMU
Sarı-kırmızılı ekipte önce Wilfried Zaha'nın Lyon'a kiralanması sonra Kerem Aktürkoğlu'nun 12 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmasıyla birlikte düzenli forma şansı bulmaya başlayan Yunus Akgün, performansıyla göz doldurdu.
Son olarak Galatasaray'ın ligin 8. haftasında Alanyaspor'la oynadığı maçta gol atarak takımına 3 puanı getiren Milli futbolcu ayrıca Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta da gol atmayı başardı.
Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.
Cimbom'da devre arası transfer döneminde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdan ayrılacak olan isimler de merak konusu.
Son olarak sarı-kırmızılı ekipte o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
ZIYECH'LE YOLLAR AYRILIYOR
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'i Katar ekibi Al-Gharafa SC'nin ara transferde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.
Transfermarkt verilerine göre, Ziyech'in Al-Gharafa SC'ye transfer olma ihtimali %60 olarak belirtildi.
Yeni sezonda sarı-kırmızılı ekiple sadece 4 maçta süre bulan 31 yaşındaki isim, bu maçlarda takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Ziyech'in Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.
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