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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden Galatasaray'da devre arası transfer çalışmaları sürüyor. Takıma katılacak isimlerin yanı sıra ayrılmaya hazırlanan oyuncularda olacak. Sarı kırmızılıların sezon başında bonservisini aldığı yıldız oyuncusuna talip çıktı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 11:52
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Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Alanyaspor'u ağırladı.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün 28. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak milli araya lider girdi.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Cimbom, Alanyaspor galibiyetiyle ligde şimdiye kadar oynandığı 8 maçta 7. galibiyetini alırken 1 de beraberlik yaşadı.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Galatasaray'ın bu sezon ligde yaşadığı tek puan kaybı, Süper Lig'in 7. haftasında evinde ağırladığı Kasımpaşa'yla 3-3 berabere kaldığı maç oldu.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ve Trabzonspor'la birlikte ligde şu ana kadar hiç yenilmeyen 3 takımdan birisi.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

UEFA Avrupa Ligi'nde ise çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 de beraberlik alan Galatasaray, 4 puanla 8. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Sarı-kırmızılılar, bu sezon şimdiye kadar 13 resmi resmi karşılaşmaya çıkıp 8 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı..

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Galatasaray'ın yaşadığı 3 mağlubiyetin biri Beşiktaş'a karşı Süper Kupa Finali'nde kaybettiği 5-0'lık maç olurken diğerleri ise Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Young Boys'a karşı deplasmanda 3-2 ve iç sahada 1-0 kaybettiği maçlar oldu.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

YUNUS AKGÜN'ÜN YÜKSELEN FORMU

Sarı-kırmızılı ekipte önce Wilfried Zaha'nın Lyon'a kiralanması sonra Kerem Aktürkoğlu'nun 12 Milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olmasıyla birlikte düzenli forma şansı bulmaya başlayan Yunus Akgün, performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Son olarak Galatasaray'ın ligin 8. haftasında Alanyaspor'la oynadığı maçta gol atarak takımına 3 puanı getiren Milli futbolcu ayrıca Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta da gol atmayı başardı.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Cimbom'da devre arası transfer döneminde takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdan ayrılacak olan isimler de merak konusu.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Son olarak sarı-kırmızılı ekipte o isimle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

ZIYECH'LE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech'i Katar ekibi Al-Gharafa SC'nin ara transferde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Transfermarkt verilerine göre, Ziyech'in Al-Gharafa SC'ye transfer olma ihtimali %60 olarak belirtildi.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Yeni sezonda sarı-kırmızılı ekiple sadece 4 maçta süre bulan 31 yaşındaki isim, bu maçlarda takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Galatasaray'ın yıldızına talip çıktı! Sezon başında bonservisi alınmıştı

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Ziyech'in Galatasaray'la olan sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor.

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