  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Osimhen'in gol müziği belli oldu! İşte o şarkı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında evinde PAOK ile karşılaştı. Sarı kırmızılılar mücadelenin 49. dakikasında Osimhen'in kafa vuruşunda Baba Rahman'a çarpan top sonrası 1-0 öne geçti. Stadyumda Osimhen için gol anonsu yapıldı. Bu sırada Osimhen'in gol müziği olarak "Yarim Yarim" şarkısı çaldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 23:37 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024 Perşembe 00:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'in gol müziği belli oldu! İşte o şarkı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u ağırladı.

Sarı kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 49. dakikasında 1-0 öne geçti. Dries Mertens'in kullandığı korner vuruşunda Victor Osimhen topa dokundu ve PAOK'lu Baba Rahman'a çarpan top ağlarla buluştu.

Stadyumda Victor Osimhen için gol anonsu yapıldı. Bu sırada Osimhen'in gol müziği olarak "Yarim Yarim" şarkısı çaldı.

YUSUF YAZICI TANIŞTIRDI

Fransız ekibi Lille zamanlarında Yusuf Yazıcı aracılığıyla Yarim Yarim şarkısıyla tanışan Osimhen, spor salonunda bu parça eşliğinde dans etmişti.

Osimhen ayrıca, PAOK maçı sonrası yaptığı açıklamada "Golden sonra çalan şarkı, spor salonunda dinlediğim bir şarkı. Lille'den kalma. Takımdaki Türk arkadaşımdan kalma, ondan duymuştum. Her golden sonra bunun çalması çok heyecan verici olacak" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: 4 maç üst üste kazanmak çok önemli
Casper
DİĞER
Özlem Türkad Seksenler dizisinde oynarken 35 kilo vermişti! İşte ‘Bir Gece Masalı’nın Süreyya’sı Özlem Türkad’ın son hali!
CANLI | BM'de yoğun diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti
Cimbom galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hissediyorum, golüm çok yakın" "Hissediyorum, golüm çok yakın" 00:31
Kaan Ayhan'dan sakatlık açıklaması! Kaan Ayhan'dan sakatlık açıklaması! 00:28
"İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız!" "İnşallah 2000'deki gibi kupayı alırız!" 00:18
Icardi: Golle dönmek güzel oldu! Icardi: Golle dönmek güzel oldu! 00:14
Cimbom galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Cimbom galibiyetle başladı! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum 23:59
Cimbom'dan Avrupa'ya süper başlangıç! Cimbom'dan Avrupa'ya süper başlangıç! 23:55
Daha Eski
Osimhen'in gol müziği belli oldu! İşte o şarkı Osimhen'in gol müziği belli oldu! İşte o şarkı 23:37
İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri! İşte G.Saray'ın, PAOK karşısındaki golleri! 23:16
Bakan Bak, G.Saray-PAOK maçını takip etti Bakan Bak, G.Saray-PAOK maçını takip etti 22:34
Kartal rahat kazandı! Kartal rahat kazandı! 22:20
G.Saray taraftarından PAOK'un paylaşımına cevap! G.Saray taraftarından PAOK'un paylaşımına cevap! 22:01
RAMS Park'ta olay! Yunan taraftar dışarı çıkarıldı RAMS Park'ta olay! Yunan taraftar dışarı çıkarıldı 21:46