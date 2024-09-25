Osimhen'in gol müziği belli oldu! İşte o şarkı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında PAOK'u ağırladı.

Sarı kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadelenin 49. dakikasında 1-0 öne geçti. Dries Mertens'in kullandığı korner vuruşunda Victor Osimhen topa dokundu ve PAOK'lu Baba Rahman'a çarpan top ağlarla buluştu.

Stadyumda Victor Osimhen için gol anonsu yapıldı. Bu sırada Osimhen'in gol müziği olarak "Yarim Yarim" şarkısı çaldı.

YUSUF YAZICI TANIŞTIRDI

Fransız ekibi Lille zamanlarında Yusuf Yazıcı aracılığıyla Yarim Yarim şarkısıyla tanışan Osimhen, spor salonunda bu parça eşliğinde dans etmişti.

Osimhen ayrıca, PAOK maçı sonrası yaptığı açıklamada "Golden sonra çalan şarkı, spor salonunda dinlediğim bir şarkı. Lille'den kalma. Takımdaki Türk arkadaşımdan kalma, ondan duymuştum. Her golden sonra bunun çalması çok heyecan verici olacak" ifadelerini kullandı.