Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Napoli forması giyen Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılıların, son olarak Sevilla forması giyen dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini duyurdu.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detaylarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Victor Osimhen transferiyle birlikte manşetleri süsleyen Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski için de düğmeye bastı.
Sarı-kırmızılıların Polonyalı futbolcunun transferi için Serie A ekibiyle resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.
Nicola Zalewski transferi için geri sayıma geçen Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.
SERGIO RAMOS HAMLESİ
İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Sevilla forması giyen dünya yıldızı futbolcu Sergio Ramos ile ilgilendiğini açıkladı.
El Nacional'de yer alan haberde, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı yazıldı.
Haberde Süper Lig'in cazibe kazandığı ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gitmesinin lige güvenilirlik ve prestij kazandırdığı vurgulandı.
Süper Lig'in, Mourinho'nun gelişi sonrası Avrupa futbolundan önemli isimlerin ilgisini çektiği ve Sergio Ramos'un da bu nedenle Türkiye'ye gelebileceği aktarıldı.
Ayrıca 38 yaşındaki futbolcunun rekabetçi bir ligde kariyerini sürdürme şansı bulacağı ve Galatasaray'a imza atması halinde takıma liderlik edebileceği belirtildi.
Sergio Ramos'un adı geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmış ancak deneyimli stoper Sevilla'ya transfer olmuştu.
Sergio Ramos kariyerinde 816 maçta forma giyerken, 117 gol ve 42 asistlik bir performans sergiledi.
38 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro.
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