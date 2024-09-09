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Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Napoli forması giyen Victor Osimhen'i renklerine bağlayarak büyük yankı uyandıran sarı-kırmızılıların, son olarak Sevilla forması giyen dünyaca ünlü İspanyol stoper Sergio Ramos ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024 Pazartesi 11:49
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MERT KILIÇ
Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

13 Eylül Cuma günü sona erecek 1. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirdi.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Golcü oyuncu bir yıllık kiralık olarak Galatasaray formayı giyecek.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılılar, Osimhen'e 6 milyon Euro sezonluk ücret ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detaylarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü SSCN Napoli SPA ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Victor Osimhen transferiyle birlikte manşetleri süsleyen Galatasaray, Roma forması giyen Nicola Zalewski için de düğmeye bastı.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Sarı-kırmızılıların Polonyalı futbolcunun transferi için Serie A ekibiyle resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Nicola Zalewski transferi için geri sayıma geçen Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

SERGIO RAMOS HAMLESİ

İspanyol basını, sarı-kırmızılıların Sevilla forması giyen dünya yıldızı futbolcu Sergio Ramos ile ilgilendiğini açıkladı.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

El Nacional'de yer alan haberde, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı yazıldı.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Haberde Süper Lig'in cazibe kazandığı ve Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gitmesinin lige güvenilirlik ve prestij kazandırdığı vurgulandı.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Süper Lig'in, Mourinho'nun gelişi sonrası Avrupa futbolundan önemli isimlerin ilgisini çektiği ve Sergio Ramos'un da bu nedenle Türkiye'ye gelebileceği aktarıldı.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Ayrıca 38 yaşındaki futbolcunun rekabetçi bir ligde kariyerini sürdürme şansı bulacağı ve Galatasaray'a imza atması halinde takıma liderlik edebileceği belirtildi.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Sergio Ramos'un adı geçtiğimiz sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile anılmış ancak deneyimli stoper Sevilla'ya transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! Transferi böyle duyurdular

Sergio Ramos kariyerinde 816 maçta forma giyerken, 117 gol ve 42 asistlik bir performans sergiledi.

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