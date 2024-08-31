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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Leo Dubois ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Leo Dubois ile yollar ayrıldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 14:34 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 15:25
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Leo Dubois ile yollar ayrıldı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak takımdaki geleceği kafalarda soru işareti haline gelen Leo Dubois için kritik karar verildi.

Galatasaray, Fransız futbolcu Leo Dubois'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak anlaşarak sona erdirildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Leo Michel Joseph Claude Dubois ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir" denildi.

30 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 1 gol kaydedip 3 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezonu da kiralık olarak RAMS Başakşehir'de geçiren Dubois, burada da 31 resmi maça çıkıp 1 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

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