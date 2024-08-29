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GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk, Young Boys maçı sonrası kadroda rotasyona gitme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, 3 futbolcuyu takımda değiştirme kararı aldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 16:42 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 16:42
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GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da gözler Süper Lig'deki Adana Demirspor maçına çevrildi.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

Teknik direktör Okan Buruk'un Adana Demirspor'a maçında kadroda revizyona gitmesi bekleniyor.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

50 yaşındaki teknik adam, Young Boys maçının kadrosunda 3 değişikliğe gitmeyi planlıyor.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

TRT Spor'un haberine göre ilk değişim sol bekte yaşanacak.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

Haberde Okan Buruk'un Derrick Köhn'ün yerine Elias Jelert'e görev vermeyi planladığı aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

Cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Young Boys maçında stoperde görev alan Kaan Ayhan ise Adana Demirspor maçında sağ beke geçecek.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

Yine haberde Okan Buruk'un sağ açıkta Hakim Ziyech yerine Barış Alper Yılmaz'a forma vermeyi düşündüğü belirtildi.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

Çift forvetten vazgeçecek olan Buruk'un ileri uçta Mauro Icardi'ye, forvet arkasında ise Dries Mertens'e görev vereceğinin altı çizildi.

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor

Deneyimli teknik adam kritik maça kalede Muslera, stoper ikilisinde Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürecek.

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