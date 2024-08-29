GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk'tan rotasyon kararı! 3 isim değişiyor
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Okan Buruk, Young Boys maçı sonrası kadroda rotasyona gitme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk, 3 futbolcuyu takımda değiştirme kararı aldı. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 16:42 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 16:42
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TRT Spor'un haberine göre ilk değişim sol bekte yaşanacak.
Haberde Okan Buruk'un Derrick Köhn'ün yerine Elias Jelert'e görev vermeyi planladığı aktarıldı.
Cezalı Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Young Boys maçında stoperde görev alan Kaan Ayhan ise Adana Demirspor maçında sağ beke geçecek.
Yine haberde Okan Buruk'un sağ açıkta Hakim Ziyech yerine Barış Alper Yılmaz'a forma vermeyi düşündüğü belirtildi.
Çift forvetten vazgeçecek olan Buruk'un ileri uçta Mauro Icardi'ye, forvet arkasında ise Dries Mertens'e görev vereceğinin altı çizildi.
Deneyimli teknik adam kritik maça kalede Muslera, stoper ikilisinde Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, orta sahada Lucas Torreira ile Gabriel Sara ve sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürecek.
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