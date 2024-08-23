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Mühendislik hatası mı?

Takımın uyumsuzluğu gözleri transfer politikasına çevirdi. Young Boys maçının ardından sorgulamanın başladığı Galatasaray, bu sezon birbirinden oldukça farklı profilde oyunculara talip oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Mühendislik hatası mı?

1 Okan Buruk, ilk sezonunda mücadele gücü yüksek olan bir takım yaratmıştı. Özellikle Rashica ve Boey ikilisiyle farkını göstermişti. Geçen sezon ise Rashica yerine Ziyech, Zaha ve Tete gibi isimlere yönelen Okan Buruk'lu Galatasaray, bu transferlerden beklediği verimi almayı başaramadı.

2 Takımın en iyi savunmacısı olan Boey, Okan Buruk'un oyun planında önemli bir yere sahipti. Bayern Münih'e gidişinin ardından birçok isimle görüşüldü. Savunmada Boey tarzında olan Bissaka'yı uzun süre kovalayan sarıkırmızılılar, daha çok hücum özellikleriyle dikkat çeken Jelert'i transfer etti.

3 Geçen sezondan bu yana aranan orta saha adayları da özellikleri bakımından birbirinden oldukça farklıydı. Amrabat, Hojbjerg ve Rios gibi 6 numaralarla görüşüldü. Wendel ve McTominay'in de yer aldığı listede Sara'da karar kılındı. Oyuncu profillerinin farklı olması bir kez daha planı sorgulattı.

4 Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı düşünen Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile yollar ayrılamadı. Bu gerekçeyle daha önce talip olunan Oğuz Aydın, Fenerbahçe'ye kaptırıldı. Suudi Arabistan'dan talibi olan Abdülkerim de kalınca savunmada düşünülen değişim gerçekleşmedi.

5 Galatasaray, geçen sezon Dries Mertens'le dönüşümlü oynayacak 10 numara almayı düşünüyordu. Sarı-kırmızılılar, transferde böyle bir hamle yapmadı. 37 yaşındaki yıldızı o bölgede tek bırakan sarı-kırmızılı ekibin, transfer döneminin sonu yaklaşırken nasıl bir hamle yapacağı henüz bilinmiyor.

6 Sarı-kırmızılılar şimdi de Derrick Köhn'ün yerine oyuncu bakıyor. Ve sol bekte de görüşülen isimlerin profili birbirinden farklı. Adaylar arasında Digne, Jakobs, De Cuyper ve Kristiansen gibi sol bekler yer alıyor. Sağ bekte hücumcu bir beke sahip olan Galatasaray'ın nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

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