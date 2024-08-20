Haberler Galatasaray

Suni çime özel hazırlık

Galatasaray geçen sezon Avrupa deplasmanları öncesi son antrenmanını Florya'da yaparak maçın oynanacağı şehirde sadece kampa giriyordu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Suni çime özel hazırlık

Young Boys'a ev sahipliği yapan 32 bin kapasiteli Wankdorf Stadyumu, sentetik çimle kaplı ve bu yüzden sarı-kırmızılı takım bu akşam İsviçre'de antrenman yaparak suni çime alışmaya çalışacak.

KAPALI GİŞE OLACAK

Galatasaray'ın yarın rakip olacağı Young Boys, mücadelenin biletlerinin tükendiğini açıkladı. İsviçre ekibi, Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak dev maçın kapalı gişe olacağını duyurdu. Young Boys daha önce yaptığı açıklamada, kendi taraftarları arasında Galatasaraylı futbolseverlerin de olabileceğini ifade etmişti. İsviçre'den ve çevre ülkelerden taraftarların 32 bin kişilik stattaki yerlerini alması bekleniyor.

G.Saray'a Premier Lig'den sol bek!
F.Bahçe'ye Norveçli dinamo
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Liverpool istedi, Cimbom alıyor! Resmi teklif yapıldı...
Kağıthane saldırısında yeni detaylar! İfadesi ortaya çıktı! Filistinli iş insanı neden öldürüldü?
G.Saray'dan İlkay hamlesi!
Ferdi'den şok talep!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu Süper Lig'de 2. hafta sona erdi! İşte puan durumu 00:54
Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! Özbek'den flaş İlkay Gündoğan açıklaması! 00:54
Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! Fırtına yıldız isimle yollarını ayırdı! 00:54
Eyüp 2. yarıda açıldı! Eyüp 2. yarıda açıldı! 00:54
Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! Hatayspor ile Kasımpaşa 1'er puana razı oldu! 00:54
2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 2 İngiliz ekibi F.Bahçeli yıldıza göz dikti! 00:54
Daha Eski
Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! Beşiktaş'tan Angelo için flaş açıklama! 00:54
Miguel Crespo Süper Lig ekibine transfer oldu! Miguel Crespo Süper Lig ekibine transfer oldu! 00:54
Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer! Dortmund'dan G.Saray'a şaşırtan transfer! 00:54
Okan Buruk'tan play-off'a özel kadro! Okan Buruk'tan play-off'a özel kadro! 00:54
F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada F.Bahçe'ye Fred müjdesi! O maçta sahada 00:54
Young Boys maçına olay hakem! Young Boys maçına olay hakem! 00:54