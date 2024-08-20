Suni çime özel hazırlık

Young Boys'a ev sahipliği yapan 32 bin kapasiteli Wankdorf Stadyumu, sentetik çimle kaplı ve bu yüzden sarı-kırmızılı takım bu akşam İsviçre'de antrenman yaparak suni çime alışmaya çalışacak.

KAPALI GİŞE OLACAK

Galatasaray'ın yarın rakip olacağı Young Boys, mücadelenin biletlerinin tükendiğini açıkladı. İsviçre ekibi, Wankdorf Stadyumu'nda oynanacak dev maçın kapalı gişe olacağını duyurdu. Young Boys daha önce yaptığı açıklamada, kendi taraftarları arasında Galatasaraylı futbolseverlerin de olabileceğini ifade etmişti. İsviçre'den ve çevre ülkelerden taraftarların 32 bin kişilik stattaki yerlerini alması bekleniyor.