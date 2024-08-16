KONYASPOR GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? GS maçı hangi kanalda?

Konyaspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in son iki sezonunun şampiyonu Galatasaray, yeni sezonun ikinci maçında Konyaspor'a konuk olacak. Yeni bir galibiyet serisi yakalayarak 5. yıldıza yürümek isteyen sarı-kırmızılılardan Sanchez ve Zaha, Konyaspor karşısında forma giyemezken Jelert'in ilk kez süre alması bekleniyor. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Cuma günü saat 21.00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Yusuf, Pedrinho, Umut.

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, K.Aktürkoğlu, Mertens, Icardi.

HEDEF LİDERLİK

Süper Lig'de son iki sezonu şampiyonlukla kapatan Galatasaray, 2024-2025 sezonunu Hatayspor galibiyetiyle açmıştı. Geçtiğimiz hafta evinde geri düştüğü maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bugün ikinci haftanın açılış karşılaşmasında Konyaspor'a konuk olacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Sarı-kırmızılı takım, 2'de 2 ile seri yaparak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak için sahada olacak.

GÖZLER JELERT'TE

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Konyaspor maçında takımı yalnız bırakacak. Transfer görüşmeleri devam eden Wilfried Zaha ile gözden çıkartılan Sergio Oliveira da Konya'ya götürülmedi. Yeni transferlerden Elias Jelert ise ilk kez resmi bir maçta süre alabilir. Danimarkalı oyuncunun kulübede olması beklenirken; savunmanın sağına iki aday var. Okan Buruk, ağrıları olan Kaan yerine Barış Alper'i tercih edebilir. Bu durumda ise kanatlar Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu'na emanet olacak.

ICARDI'DEN HER MAÇA 1 GOL

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, takımın yine en önemli gol ayağı olacak. Sezona Hatayspor karşısında attığı golle giriş yapan Tangocu,

Konyaspor'u da boş geçmek istemiyor. Geçtiğimiz sezon Konya'da oynanan şampiyonluk maçında 2 nefis gol atarak hem krallığını hem de 24. şampiyonluğu perçinleyen 31 yaşındaki yıldız, bugün de golleriyle zaferi getiren isim olmayı hedefliyor. Ayrıca Galatasaray kariyerinde 75 maçta 56 gol, 19 asistle oynayan yıldız oyuncu, bugün skora katkı verirse maç başına ortalama 1 gole etki etmeyi sürdürecek.

Konyaspor - Galatasaray karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.