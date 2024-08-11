TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları
Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun, sarı kırmızılılarla imzalayacağı sözleşme süresi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 14:14
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Sarı kırmızılılar, hücumun hemen her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcunun transferinde mutlu sona oldukça yakın.
Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
MERTENS EKONOMİK KULLANILACAK
Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonluğun önemli faktörlerinden Dries Mertens, Yusuf Yazıcı'nın takıma katılmasının ardından daha ekonomik kullanılacak.
Sarı kırmızılılar, 3 kulvarda mücadele edilecek sezonda Belçikalı yıldızı dinlendirerek kritik dönemlerde daha fazla verim almanın hesaplarını yapıyor.
HEM GALATASARY HEM DE TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞ 15. İSİM
Daha önce lig tarihinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın formalarını giymiş 14 futbolcu bulunuyor.
Salih Dursun, Ceyhun Gülselam, Rigobert Song, Ceyhun Eriş, Barış Özbek, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Luis Pedro Cavanda, Yasin Öztekin, Olcan Adın, Engin Baytar, Sergen Yalçın, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, iki büyük kulübün de formasını terletmiş isimler olmuştu.
Yusuf Yazıcı, hem bordo mavili formayı hem de sarı kırmızılı formayı giyen 15. futbolcu olmaya hazırlanıyor.
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