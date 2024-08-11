TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

Yusuf Yazıcı, Avrupa macerasının ardından rotayı bir kez daha Türkiye'ye çevirdi.

Lille'de oynadığı dönemde altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da kiralık olarak da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez Süper Lig'in bir başka devinde forma giyecek.