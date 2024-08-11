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TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun, sarı kırmızılılarla imzalayacağı sözleşme süresi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 14:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 14:14
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TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

Yusuf Yazıcı, Avrupa macerasının ardından rotayı bir kez daha Türkiye'ye çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

Lille'de oynadığı dönemde altyapısından yetiştiği Trabzonspor'da kiralık olarak da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, bu kez Süper Lig'in bir başka devinde forma giyecek.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

YUSUF YAZICI İMZAYI ATIYOR!

Akşam'ın haberine göre Galatasaray, Yusuf Yazıcı'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

Sarı kırmızılılar, hücumun hemen her bölgesinde görev yapabilen ve bonservisi elinde bulunan milli futbolcunun transferinde mutlu sona oldukça yakın.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

MERTENS EKONOMİK KULLANILACAK

Galatasaray'da son iki sezonda kazanılan şampiyonluğun önemli faktörlerinden Dries Mertens, Yusuf Yazıcı'nın takıma katılmasının ardından daha ekonomik kullanılacak.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

Sarı kırmızılılar, 3 kulvarda mücadele edilecek sezonda Belçikalı yıldızı dinlendirerek kritik dönemlerde daha fazla verim almanın hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

HEM GALATASARY HEM DE TRABZONSPOR'DA OYNAMIŞ 15. İSİM

Daha önce lig tarihinde Trabzonspor ve Galatasaray'ın formalarını giymiş 14 futbolcu bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Yusuf Yazıcı adım adım Galatasaray'a! İşte sözleşme şartları

Salih Dursun, Ceyhun Gülselam, Rigobert Song, Ceyhun Eriş, Barış Özbek, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Luis Pedro Cavanda, Yasin Öztekin, Olcan Adın, Engin Baytar, Sergen Yalçın, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, iki büyük kulübün de formasını terletmiş isimler olmuştu.

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