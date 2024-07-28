TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez iddiası!

Sarı kırmızılı takımın başarılı stoperi Davinson Sanchez için sürpriz bir iddia dikkat çekti. Kolombiya'da yayın yapan Win Sports'un haberinde Everton ile Napoli'nin deneyimli savunmacıyı istediği aktarıldı. Hem Galatasaray'da kazandığı şampiyonluk hem de Kolombiya ile Copa America'da finale yükselmesi sonrası öne çıkan 28 yaşındaki savunmacının durumunun araştırıldığı kaydedildi.

MESSI'SİZ DAHA ZORDU

Kolombıya basınına Copa America finali hakkında konuşan Davinson Sanchez, Messi hakkında flaş ifadeler kullandı. Deneyimli defans oyuncusu, "Copa America finalinde Messi sakatlanıp oyundan çıkınca işimiz zorlaştı çünkü daha fiziksel bir oyun oynayan Nico Gonzalez oyuna girdi. Biz ne zaman tempoyu artırsak Arjantinli oyuncular oyunu soğuttu. Hakemle çok fazla konuştular, onların tarzı bu" diye konuştu.