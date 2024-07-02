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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

Sağ bek transferi için hareketli günler yaşayan Galatasaray gözünü Fransa'ya çevirdi. Aaron Wan Bissaka'nın yüksek maliyeti nedeniyle başka isimlere yönelen sarı kırmızılı yönetim 2 isimden birine imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

Okan Buruk'un öncelikli transfer istediği bölge olan sağ bekte hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

Sarı-kırmızılılar, Aaron Wan Bissaka'nın yüksek maliyeti nedeniyle gözünü Fransa'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

Hedefte ise Rennes'in iki yıldızı var: Guela Doue ve Lorenz Assignon.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

Galatasaray Fransız ekibinde forma giyen oyuncular için 7-8 milyon euro'luk bir bütçe ayırmış durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

Rennes ise ilk etapta kapıyı 10-12 milyon euro bandında açtı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

ÖNCELİK GUELA DOUE'YE VERİLDİ
Pazarlıklarla fiyatı kırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, savunmanın sağını iki isimden biriyle güçlendirmeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

Rennes'den daha önce Boey'i alan ve 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e gönderen Aslan'da öncelik ise Guela Doue...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bekin 1 yıllık kontratının kalmasını değerlendirmek isteyen Aslan, sonuç alamazsa Assignon'u bitirebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak

24 yaşındaki Fransız bek de gelmeye ikna olmuş durumda.

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