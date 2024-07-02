TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan sağ bek harekatı! 2 isimden biri olacak
Sağ bek transferi için hareketli günler yaşayan Galatasaray gözünü Fransa'ya çevirdi. Aaron Wan Bissaka'nın yüksek maliyeti nedeniyle başka isimlere yönelen sarı kırmızılı yönetim 2 isimden birine imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Galatasaray Fransız ekibinde forma giyen oyuncular için 7-8 milyon euro'luk bir bütçe ayırmış durumda.
Rennes ise ilk etapta kapıyı 10-12 milyon euro bandında açtı.
ÖNCELİK GUELA DOUE'YE VERİLDİ
Pazarlıklarla fiyatı kırmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, savunmanın sağını iki isimden biriyle güçlendirmeyi düşünüyor.
Rennes'den daha önce Boey'i alan ve 35 milyon euro'ya Bayern Münih'e gönderen Aslan'da öncelik ise Guela Doue...
21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bekin 1 yıllık kontratının kalmasını değerlendirmek isteyen Aslan, sonuç alamazsa Assignon'u bitirebilir.
24 yaşındaki Fransız bek de gelmeye ikna olmuş durumda.
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