Beşiktaş’ın maçında sürpriz misafir! Transfer sinyali mi?

José Sá'nın Süper Lig'e sürpriz ziyareti dikkat çekti. Wolverhampton Wanderers forması giyen deneyimli kalecinin, perşembe günü oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçını Tüpraş Stadyumu'nda tribünden takip ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Portekiz Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisinin bu ziyareti, transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

Kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin yeni sezon öncesi bu bölgeye takviye yapmayı planladığı biliniyor.

Tecrübeli eldiven, bu sezon İngiltete Premier Lig'de Wolverhampton formasıyla 19 maça çıkarken 4 karşılaşmada gole geçit vermedi ve kalesinde toplam 30 gol gördü. Portekizli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi ise 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.