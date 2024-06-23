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Ya Berkay Ya Yusuf!
Gelecek sezon rotasyonu genişletecek Okan Buruk, her bölgede alternatifli bir kadro kurmak istiyor. Tecrübeli teknik adam, bu doğrultuda savunmanın soluna da takviye istedi. Kazımcan Karataş'ı yeniden kiralamayı düşünen Buruk, Köhn'e alternatif olarak Berkay Yılmaz (19) ve Yusuf Özdemir'in (23) isimlerini verdi. Transfer komitesi Freiburg forması giyen Berkay ve Alanyaspor'un başarılı ismi Yusuf'la görüşmelere başladı. Sarı- kırmızılılar, Köhn'ün alternatifi olarak iki oyuncudan birini kadroya katmayı hedefliyor.
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