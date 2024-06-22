TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda varsa yoksa orta saha transferi. Cimbom'da bu gelişmeler doğrultusunda Okan Buruk'un da ısrarla istediği isim olan Goretzka için Almanya'da ilk görüşme yapılacak. Bayern Münih'in oyuncusu olan Alman yıldız için bonservis bedeli Galatasaray yönetimine iletildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Listesindeki birçok yıldızla görüşen sarı-kırmızılı ekipte, transfer komitesinin en yetkili isimleri Almanya'da flaş bir harekete imza attı.
EURO 2024'ü yerinde takip eden Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif Direktör Cenk Ergün hedefteki isimlerden Leon Goretzka'yla temas kurdu.
Bayern Münih'ten ayrılacak oyuncuya önümüzdeki günlerde resmi teklif sunulacak.
LEON OLUMLU YAKLAŞTI
2018'den beri Bayern Münih forması giyen ve Avrupa'da birçok talibi bulunan 29 yaşındaki Alman orta saha, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşırken; transfer döneminde gelecek tüm teklifleri dinleyip kararını sonra vereceğini iletti.
Bayern Münih de satış listesine koyduğu yıldız oyuncu için 20 milyon euro'luk bir etiket fiyatı belirledi.
Sarı kırmızılılar, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunun Goretzka'da pazarlıklarla rakamı aşağı çekmeye çalışacak.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Kariyeri boyunca üç takımda Goretzka, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.
Bochum, Schalke 04 ve Bayern Münih formaları giyen 29 yaşındaki yıldız, kariyerindeki 404 maçta 63 gol ve 70 asistle oynadı.
Almanya Milli Takımında ise 57 maça çıkarken; 14 gol attı ve 11 asist yaptı.
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