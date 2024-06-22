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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda varsa yoksa orta saha transferi. Cimbom'da bu gelişmeler doğrultusunda Okan Buruk'un da ısrarla istediği isim olan Goretzka için Almanya'da ilk görüşme yapılacak. Bayern Münih'in oyuncusu olan Alman yıldız için bonservis bedeli Galatasaray yönetimine iletildi. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

Galatasaray'da beklenen orta saha transferinde hareketli saatler yaşanıyor.

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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

Listesindeki birçok yıldızla görüşen sarı-kırmızılı ekipte, transfer komitesinin en yetkili isimleri Almanya'da flaş bir harekete imza attı.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

EURO 2024'ü yerinde takip eden Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu ve Sportif Direktör Cenk Ergün hedefteki isimlerden Leon Goretzka'yla temas kurdu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

Bayern Münih'ten ayrılacak oyuncuya önümüzdeki günlerde resmi teklif sunulacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

LEON OLUMLU YAKLAŞTI

2018'den beri Bayern Münih forması giyen ve Avrupa'da birçok talibi bulunan 29 yaşındaki Alman orta saha, Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşırken; transfer döneminde gelecek tüm teklifleri dinleyip kararını sonra vereceğini iletti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

Bayern Münih de satış listesine koyduğu yıldız oyuncu için 20 milyon euro'luk bir etiket fiyatı belirledi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

Sarı kırmızılılar, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunun Goretzka'da pazarlıklarla rakamı aşağı çekmeye çalışacak.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
Kariyeri boyunca üç takımda Goretzka, istikrarlı yapısıyla dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Goretzka gelişmesi! Resmi temaslar başlıyor...

Bochum, Schalke 04 ve Bayern Münih formaları giyen 29 yaşındaki yıldız, kariyerindeki 404 maçta 63 gol ve 70 asistle oynadı.

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