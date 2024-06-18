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B planı Johnson

Leedsunited.news: Leeds ona harika bir teklif sundu ve 5 yıllık kontrat önerdi Ancak Galatasaray devreye girdi ve 24 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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B planı Johnson

Yenı sezonda kaliteli bir sağ bek kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, West Ham United ile sözleşmesi sona eren Ben Johnson için gaza bastı... 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun temsilcisiyle temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılıların sona yaklaştığı belirtildi. İngiliz basını da bu transfer gelişmesini doğruladı. "leedsunited.news" adlı haber sitesi; Galatasaray'ın İngiliz sağ beki Leeds United'ın elinden kaptığını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: "West Ham defans oyuncusunun sözleşmesi ay sonunda bitiyor. Leeds ona harika bir teklif sundu ve 5 yıllık kontrat önerdi. Ancak Galatasaray oyuncu için devreye girdi ve transferi zorlaştırdı. Leeds'in ezeli rakibi olan Galatasaray, Johnson'ı da elinden kaptı."

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Geçen sezon West Ham United'da tüm kulvarlarda 25 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, gol atamazken, 1 asist kaydetti.

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