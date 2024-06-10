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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluk sonrası transferde gaza basan Galatasaray'da sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar Atletico Madrid'in yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Transfer için İspanyol ekibi Galatasaray'a kolaylık sağlayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

Gelecek sezon güçlü bir orta saha hattı oluşturmak isteyen Galatasaray'da adaylar her geçen gün artıyor.

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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

Sofyan Amrabat'la görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılılar, bu kez Saul Niguez'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

Atletico Madrid forması giyen 29 yaşındaki orta saha için İspanyol ekibiyle temasa geçildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

Saul Niguez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Atletico Madrid, 2026'ya kadar kontratı olan yıldız oyuncuda kolaylık sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

90 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Atletico Madrid'de artık ilk 11'de düşünülmediği için ayrılmak isteyen Niguez, kariyerine Türkiye'de devam etme fikrini değerlendirmeye aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

Kulübün altyapısından yetişen İspanyol yıldız, kısa bir dönem kiralık olarak Chelsea forması da giydi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

2018 yılında piyasa değeri 90 milyon euro'ya kadar çıkan Niguez, geçen sezon 49 maçta 2062 dakika süre buldu. 2 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda ise 19 maçta 3 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

TOP KAPMA UZMANI
Asıl mevkisi orta saha olan Saul Niguez, zaman zaman sol kanatta da görev yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

Top kapma konusunda bir uzman olan tecrübeli oyuncu, kilit pas ve uzaktan şutlarıyla da dikkat çekiyor.

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