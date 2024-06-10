TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak

2018 yılında piyasa değeri 90 milyon euro'ya kadar çıkan Niguez, geçen sezon 49 maçta 2062 dakika süre buldu. 2 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda ise 19 maçta 3 gol kaydetti.

TOP KAPMA UZMANI

Asıl mevkisi orta saha olan Saul Niguez, zaman zaman sol kanatta da görev yapıyor.