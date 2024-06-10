TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta sahaya İspanyol yıldız! Atletico Madrid kolaylık sağlayacak
Süper Lig'de yaşadığı şampiyonluk sonrası transferde gaza basan Galatasaray'da sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılı kurmaylar Atletico Madrid'in yıldız oyuncusuna kancayı taktı. Transfer için İspanyol ekibi Galatasaray'a kolaylık sağlayacak. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Saul Niguez'in takımdan ayrılmasına sıcak bakan Atletico Madrid, 2026'ya kadar kontratı olan yıldız oyuncuda kolaylık sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.
90 MİLYON EURO'YU GÖRDÜ
Atletico Madrid'de artık ilk 11'de düşünülmediği için ayrılmak isteyen Niguez, kariyerine Türkiye'de devam etme fikrini değerlendirmeye aldı.
Kulübün altyapısından yetişen İspanyol yıldız, kısa bir dönem kiralık olarak Chelsea forması da giydi.
2018 yılında piyasa değeri 90 milyon euro'ya kadar çıkan Niguez, geçen sezon 49 maçta 2062 dakika süre buldu. 2 gol ve 5 asistle takımına katkı sağlayan tecrübeli oyuncu, İspanya Milli Takımı'nda ise 19 maçta 3 gol kaydetti.
TOP KAPMA UZMANI
Asıl mevkisi orta saha olan Saul Niguez, zaman zaman sol kanatta da görev yapıyor.
Top kapma konusunda bir uzman olan tecrübeli oyuncu, kilit pas ve uzaktan şutlarıyla da dikkat çekiyor.
1.84'lük boyuyla hava toplarında etkili olan Niguez, aynı zamanda geçiş hücumlarında kilit rol oynayacak profile sahip.
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