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Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında kavga! Ortalık karıştı

Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi sonrası ezeli rakibi Fenerbahçe ile aralarında yaşadıkları gerginlikler sürüyor. İki takım taraftarları arasında Kalamışt'ta yaşanan sözlü atışma kısa sürede kavgaya döndü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 00:42 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 01:11
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Fenerbahçe ile Galatasaray taraftarları arasında kavga! Ortalık karıştı

Galatasaray ile Fenerbahçe taraftarları arasındaki gerginliklerin ardı arkası kesilmiyor...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre üyeleri ile buluşması esnasında şampiyonluk kutlamaları sebebiyle kulübün Kalamış'taki tesislerinde bulunan Galatasaraylı taraftarların karşılıklı atışmayla başlayan tartışması büyük olayların fitilini ateşledi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tesislerinin bulunduğu Kalamış'ta iki kulüp taraftarlarının sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

G.SARAY LOGOSUNU SÖKTÜLER

Fenerbahçeli taraftarların Galatasaray tesislerine doğru gitmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar, Galatasaray tesislerinde bulunan Galatasaray logosunu sökerek Fenerbahçe tesislerine getirdi.

Sarı kırmızılı bazı taraftarlar sökülen logoyla kameralara poz verdi. Çekilen bu fotoğraflar ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

G.SARAY TESİSLERİNDE YANGIN ÇIKTI!

Daha sonra yaşanan arbedeler sırasında Galatasaray tesislerine atılan meşaleler sebebiyle tesislerde yangın çıktı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de olayları çıkaran grubu dağıtmaya çalıştı.

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