Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!
Son dakika spor haberleri: 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirvenin üst üste 2. defa sahibi oldu. Maçın ardından Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Çakar'ın yazısı... GS SPOR HABERLERİ
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İŞTE ÇAKAR'IN YAZISI:
Bir de tabii sahada müthiş bir golcü var. Allah ona hem gol vuruşu hem de gol şansı vermiş. Mesela ilk golde kolay değil, kale arkasında kafasıyla çeviriyor ama topu yere vurduruyor.
Attığı ikinci gol var, jeneriklik. Yerden ve yandan gelen topa çok rahat ve çok profesyonelce topuğuyla vuruyor ve golü yapıyor.
Tıpkı yıllar önce Drogba'nın Real Madrid'e attığı gol gibi. Galatasaray hak etmedi dersek saygısızlık yapmış oluruz.
Devşirme sağ bek, uzun süre sol beksiz oynamalarına rağmen sezonu şampiyon kapattılar. Üstelik dün gece verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen.
İlk yarıda Barış Alper topu kestikten sonra sağ ayak bileğine müthiş bir darbe alıyor. Hakem uyuyor, VAR hakemi müdahale etmiyor.
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