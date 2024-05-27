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Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Son dakika spor haberleri: 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da kutlamalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirvenin üst üste 2. defa sahibi oldu. Maçın ardından Ahmet Çakar'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. İşte Çakar'ın yazısı... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:22
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Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Galatasaray, Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, karşılaşma hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

İŞTE ÇAKAR'IN YAZISI:

Geçen hafta Galatasaray tur atacaktı ama 10 kişilik Fenerbahçe'ye kaybettiler. Maçın birinci dakikasından sonuna kadar görüldü ki Galatasaray, titremiş, kendine gelmiş ve çok iyi hazırlanmış.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

90 dakika boyunca bir an bile rakibe oyunu vermediler. Duran toplarda pozisyon buldu, Abdülkerim bir stoper olmasına rağmen inanılmaz pozisyonlar yakaladı. Kerem Aktürkoğlu haftalardır oynamamasına rağmen oldukça başarılı gözüktü.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Bir de tabii sahada müthiş bir golcü var. Allah ona hem gol vuruşu hem de gol şansı vermiş. Mesela ilk golde kolay değil, kale arkasında kafasıyla çeviriyor ama topu yere vurduruyor.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Attığı ikinci gol var, jeneriklik. Yerden ve yandan gelen topa çok rahat ve çok profesyonelce topuğuyla vuruyor ve golü yapıyor.


Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Tıpkı yıllar önce Drogba'nın Real Madrid'e attığı gol gibi. Galatasaray hak etmedi dersek saygısızlık yapmış oluruz.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

Devşirme sağ bek, uzun süre sol beksiz oynamalarına rağmen sezonu şampiyon kapattılar. Üstelik dün gece verilmeyen mutlak bir penaltıya rağmen.

Ahmet Çakar'dan dikkat çeken Galatasaray yorumu!

İlk yarıda Barış Alper topu kestikten sonra sağ ayak bileğine müthiş bir darbe alıyor. Hakem uyuyor, VAR hakemi müdahale etmiyor.

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