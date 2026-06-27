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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İran ile berabere kalan Mısır son 32'ye kaldı!

İran ile berabere kalan Mısır son 32'ye kaldı!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada G Grubu 3. ve son maçında Mısır ile İran karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle bitti ve bu skor Mısır'a yaradı. Mısır turnuvada son 32'ye adını yazdırmayı başardı.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 05:55 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 08:25
İran ile berabere kalan Mısır son 32'ye kaldı!

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu 3. maçında Mısır ile İran 1-1 berabere kaldı.

Seattle Stadyumu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Mısır, 5. dakikada öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Trezeguet, ceza sahasına ortaladı. Salah'ın şutunda kaleci Beiravand gole izin vermezken dönen top Saber'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti: 1-0.

Geriye düşen İran, beraberlik için bastırdı. 9. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda Mohebi, Monem'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem, penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına Taremi geçti. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Shobeir, gole izin vermedi.

İran, aradığı golü 14. dakikada buldu. Orta alanda topla buluşan Mohammedi, ceza yayı önüne gelip sert vurdu. Kaleci Shobeir'in çıkardığı şutu takip eden Rezaeian, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-1.

İlk 45 dakika 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda etkili oynayan taraf İran oldu. 90. dakikada soldan kazanılan korner atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Taremi kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

90+3 dakikada İran golü buldu. Ezatolahi'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Shobeir'in uzaklaştıramadığı topu Taremi tamamlamak istedi. Savunmadan seken topu Khalilzadeh, çaprazdan filelere gönderdi ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Mısır, grubu 5 puanla 2. sırada tamamlayarak üst tura yükseldi. İran ise 3 maçta aldığı 3 puanla grubu 3. sırada tamamladı. İran'ın üst tura yükselip yükselmeyeceği, diğer gruplardaki takımların puan ve averajlarına göre belli olacak.

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