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Haberler Dünya Kupası Cezayir ile Avusturya'nın gol düellosunda kazanan yok!

Cezayir ile Avusturya'nın gol düellosunda kazanan yok!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. ve son maçında Cezayir ile Avustrya berabere kaldı. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 07:03 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2026 07:10
Cezayir ile Avusturya'nın gol düellosunda kazanan yok!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Cezayir, Avusturya ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki ekip de son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Avusturya'nın gollerini 28. dakikada Marko Arnautovic, 55. dakikada Marcel Sabitzer ve 90+6. dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.

Cezayir'in golleri ise 45. dakikada Rafik Belghali, 60. ve 90+4. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Grupta iki takım da 4 puana yükselirken, Avusturya averajla 2. sırayı aldı. Cezayir ise 3. oldu ve en iyi üçüncüler arasında yer aldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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