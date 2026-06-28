Cezayir ile Avusturya'nın gol düellosunda kazanan yok!

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu 3. maçında Cezayir, Avusturya ile 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki ekip de son 32 turuna yükselmeyi başardı.

Avusturya'nın gollerini 28. dakikada Marko Arnautovic, 55. dakikada Marcel Sabitzer ve 90+6. dakikada Sasa Kalajdzic kaydetti.

Cezayir'in golleri ise 45. dakikada Rafik Belghali, 60. ve 90+4. dakikada Riyad Mahrez'den geldi.

Grupta iki takım da 4 puana yükselirken, Avusturya averajla 2. sırayı aldı. Cezayir ise 3. oldu ve en iyi üçüncüler arasında yer aldı.

Avusturya 3-3 Cezayir | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽️ Marko Arnautović, sessizliği bozdu ve Avusturya'yı 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/1zzqTiNaIC — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

⚽️ Rafik Belghali, Avusturya savunmasını çalıma dizdi ve maça eşitliği getirdi! 1-1. pic.twitter.com/72h3IfUZnO — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

⚽️ Marcel Sabitzer gelişine harika vurdu ve Avusturya'yı yeniden öne geçirdi! 2-1. pic.twitter.com/VNsv6rh5HS — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

⚽️ Gol düellosu devam ediyor! Bu kez sahnede Riyad Mahrez var. Cezayir 2-2 Avusturya pic.twitter.com/S4b82GxAF1 — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026

⚽️ Riyad Mahrez 90+3'te yeniden sahnede ve Cezayir'i öne geçiriyor. 3-2. pic.twitter.com/7dm3qkkwYH — TRT Spor (@trtspor) June 28, 2026