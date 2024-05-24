Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

"Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak her gün birçok kararı arkadaşlarımla birlikte veriyoruz. Kimi zaman bu kararların bir bölümü istediğimiz sonuçları yaratmasa da bu dönemde uykularımızı kaçıran bir kararımız, bir pişmanlığımız olmadı. Ben şuna inanıyorum; ne olursa olsun, bir insan huzur içinde yastığa başını koyabiliyorsa, orada her şey yolundadır. Bu açıdan bu dönemde başardıklarımızla çok şanslı olduğumu düşünüyorum."