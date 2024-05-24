Haberler Galatasaray Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda yeniden başkanlık yarışı verecek olan Özbek, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin son durumu hakkında gelen soruyu yanıtladı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2024 Cuma 12:56
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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

Galatasaray Kulübü'nde başkanlık seçimi öncesi Dursun Özbek camiaya ve spor kamuoyuna çok önemli mesajlar verdi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

Ezeli rekabette son gelinen noktanın kendisini çok rahatsız ettiğini söyleyen Özbek, görev süreleri içinde çok önemli işlere imza attıklarının altını çizdi.

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

Sarı-kırmızılı kulüpte yapılacak olağan genel kurulda yeniden başkanlık için yarışacak olan Dursun Özbek, Milliyet'e konuştu.

İşte o sözler...

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

"Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak her gün birçok kararı arkadaşlarımla birlikte veriyoruz. Kimi zaman bu kararların bir bölümü istediğimiz sonuçları yaratmasa da bu dönemde uykularımızı kaçıran bir kararımız, bir pişmanlığımız olmadı. Ben şuna inanıyorum; ne olursa olsun, bir insan huzur içinde yastığa başını koyabiliyorsa, orada her şey yolundadır. Bu açıdan bu dönemde başardıklarımızla çok şanslı olduğumu düşünüyorum."

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

"TÜRK FUTBOLUNDAN TEMİZLENMESİ GEREKİYOR"
"Galatasaray Spor Kulübü olarak, rekabetin bu noktaya çekilmemesi, kardeşin kardeşe düşman edilmemesi gerektiğini farklı zamanlarda, farklı ortamlarda, defalarca söyledik."

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

"Ama karşımızda bu rekabeti hakemlerin peşine düşmeye, onları rahatsız etmeye götüren bir kulüp başkanı var. Ben sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olmadığını düşünüyorum. Bu tavırdaki insanların Türk Futbolu'ndan temizlenmesi gerekiyor."

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

"TFF BAŞKANI OLMA DÜŞÜNCEM YOK"
"Benim TFF Başkanı olmak gibi bir düşüncem yok. TFF seçimleri gündemimizde değil, tek gündemimiz Pazar günü kazanacağımız şampiyonluk. Zamanı geldiğinde, adaylar belirlendiğinde biz de genel kurul üyelerimizle gider, Türk Futbolu'nun geleceği için oyumuzu kullanırız. Şu anda yaptığımız her yorum spekülasyon olur, buna da gerek yok."

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

"ERDEN TİMUR İYİ BİR GALATASARAYLI"
"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray'a çok büyük katkıları oldu. Konu Galatasaray olunca biz her zaman onunla bir aradayız, olmaya da devam ederiz. Galatasaray'da ihtiyaç duyulduğunda kimsenin görevden kaçtığını görmedim, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum."

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

"AVRUPA KUPASI NEDEN OLMASIN"
"Galatasaray, bu ülkedeki insanlara hayal kurdurma ve o hayalleri gerçek yapma gücüne sahip tek spor kulübüdür. Ben, bu kulübün bünyesindeki insanların birçok imkansızı gerçeğe dönüştürdüğünü gördüm. Şimdi tüm Galatasaraylılara şunu soruyorum: Biz bu güce ve inanca sahipken, seneye ya da ondan sonraki sene neden olmasın?"

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Barış Alper ve Icardi sözleri! Ayrılacaklar mı?

"BARIŞ ALPER VE ICARDI..."
"Bugün bu konuları konuşmanın zamanı değil. Bu takım, bu oyuncular şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Hepsi en iyi performanslarını gösteren, karakterli oyuncular. Ben başarılı takımın iskeletini bozmadan yana değilim. Büyük başarılar için hedefimiz var. Buna ulaşmak istiyoruz."

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