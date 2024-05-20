Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar, beraberliğin yeteceği maçta rakibine 1-0 mağlup olarak işini son maça bıraktı. Fotomaç Gazetesi yazarları, derbiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"1-) Maç öncesi Ultraslan tribünlerinde yapılan koreografi çok anlamsızdı ve bu görüntü Fenerbahçeli oyuncuları fazlasıyla hırslandırdı."
"2-) Galatasaray taraftarı maalesef psikolojik maçları çok akıllı oynayamıyor, geriliyor ve gereksiz tepkiler koyuyor. Mert Hakan maç başlamadan itibaren gerilimin ateşini yaktı. Galatasaray taraftarı, bu tuzağa düştü. Mert Hakan'ın attığı korner atışları öncesi tribünden yabancı madde yağdı. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam bu maddeleri atanları tespit eden kombineleri varsa iptal eder ve bir daha maçlara sokmam."
"Fenerbahçe'nin bu galibiyeti önce Mert Hakan'a sonra da maç boyu İsmail Kartal ile birlikte oyunu ayakta izleyen oyunculara yazarım. Fenerbahçe başta Livakovic olmak üzere çok sakin oynadılar, canlarını dişine takıp 10 kişi kaldıktan sonra akıllı savunma yapıp hücumlara da akıllı çıktılar."
"Galatasaray'da elle tutulacak bir kahraman vardı, o da Torreira'ydı. Okan hoca, kenardan maçı okuyamadı. Ziyech, Kerem Demirbay, Köhn çok etkisizdi. İkinci yarıya hamle yapmadan başlayarak yenilgiye adeta davetiye çıkardı. Galatasaray yönetimi, oyuncularının bu krizden çıkması için bir toplantı yapmalı ve zihinsel olarak onları tedavi etmeli."
REHA KAPSAL: SINIFI GEÇTİ!
"Derbinin Galatasaray ve Fenerbahçe açısından iki farklı önemi vardı. Galatasaray, evinde ezeli rakibini yenerek, en kötü berabere kalarak şampiyonluk turu atmak istiyordu. Tek hedefleri buydu."
"Fenerbahçe açısından ise şampiyonluğun ilan edildiği son maçın, bu derbi olma düşüncesi. Bu bile sarı-lacivertlileri rahatsız etmesiydi. Çünkü bu yalnız teknik heyet, oyuncu anlamında değil yönetim anlamında da büyük sıkıntılara yol açacaktı."
"Maçın oyun kalitesi beni şaşırtmadığı gibi düşündüğüm düzeyde futbol kalitesi ve aksiyondan uzak, daha çok stres, baskıyı yöneten, saha içinde bu anlamda psikolojik üstünlüğü sağlayan takımın başarılı olacağı bir 90 dakikaydı."
"Sarı-lacivertli takım maçın başından beri nasıl istiyorlarsa oyunu o şekilde rakibine karşı yönlendirip, tempoyu belirledikleri gibi bazen yükseltip bazen de düşürdüler. Ve bu tuzağa da Galatasaray düştü."
"Fenerbahçe yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadı. Kendi ceza sahasına yakın, derinlemesine bir savunmayla 4-4-1'le karşıladı. Çok doğru saha içi parselizasyonuyla Galatasaray'a maçın tamamında 1 tane net pozisyon vermediler."
"Teknik direktör İsmail Kartal, son bölümde Bonucci'yi sokarak 5'li savunmayla hem de yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımını hazırlamasıyla, derbiyi takımına kazandırmasını bildi. Bu hareketiyle de 'sınıfı geçti'. Okan Buruk ise yaptığı değişiklikler ve oynattığı oyunla da 'sınıfta kaldı'."
"Galatasaray hâlâ 3 puan önde ve şampiyonluğun tartışmasız net favorisi. Bu yenilgiyi unutup, fazla oralarda kalmayıp, tüm odaklanmalarını ve motivasyonlarını Konyaspor maçına vermeliler. Okan Buruk takımını haftaya çok daha iyi hazırlamalı. Hem taktik hem psikoloji anlamında."
SERKAN KORKMAZ: DÖRT BÜYÜK, İKİ KUPA
"İlk yarı bittiğinde her iki takım da isabetli şu atmayı başaramamıştı. Maç öncesinde başrolde Mert Hakan'ın olduğu gerginlik böyle bir senaryoya hazırlamak içindi belki de hepimizi. Oyuncular kötü niyetli, hakem Kardeşler'se tek kelimeyle berbattı."
"Gezegenin ve ülkemizin en sevilen oyunu yine her birimize stres pompalamaktaydı. Hiç korner kullanamayan, rakip kalede ilk tehlikesini 35. dakikada Barış Alper'in kafa vuruşuyla yaratabilen Galatasaray sezonun en kötü futbolunu oynamaktaydı."
"Sahanın en kötüsü olan hakem Arda Kardeşler'in ilk devrede gösterdiği yedi sarı kartın dördü (biri Djiku'nun ikinci sarı kartı olmak üzere) yanlıştı. Maç esnasında da devam eden gerilim her iki takıma da çok zarar verdi. Sarı kırmızılılar, eksik oynayan rakibi karşısında üstünlük kuramadı. İkinci yarı gerilim artıp, futbol kalitesi azalarak dev işkence devam etti."
"Tek isabetli şut, tuhaf bir hakem, bolca kart ve gerilimle geçen, sezonun en önemli maçında üç puan Fenerbahçe'nin oldu. Başta İsmail Kartal olmak üzere haklı galibiyetlerinden dolayı sarı lacivertlileri yürekten tebrik ediyorum. Herkese geçmiş olsun. Haftaya herkese akıl ve kalp sağlığı diliyorum. Kümede kalma savaşı bir yana dört büyüklerden ikisi kupa kaldıracak; hazır mısınız?"
DİĞER