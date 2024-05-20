Spor yazarları Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yorumladı!

"Gezegenin ve ülkemizin en sevilen oyunu yine her birimize stres pompalamaktaydı. Hiç korner kullanamayan, rakip kalede ilk tehlikesini 35. dakikada Barış Alper'in kafa vuruşuyla yaratabilen Galatasaray sezonun en kötü futbolunu oynamaktaydı."

"Sahanın en kötüsü olan hakem Arda Kardeşler'in ilk devrede gösterdiği yedi sarı kartın dördü (biri Djiku'nun ikinci sarı kartı olmak üzere) yanlıştı. Maç esnasında da devam eden gerilim her iki takıma da çok zarar verdi. Sarı kırmızılılar, eksik oynayan rakibi karşısında üstünlük kuramadı. İkinci yarı gerilim artıp, futbol kalitesi azalarak dev işkence devam etti."