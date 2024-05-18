TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor
Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Cimbom bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken diğer yandan da gelecek sezon için hamleler yapmaya başladı. Cimbom, Davinson Sanchez'in ayrılma duruma karşılık yerine eski Fenerbahçeli ismi dahil etmek istiyor. İşte bomba transferin detayları... İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Okan Buruk'un öğrencileri bu karşılaşmadan 1 puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.
Aslan şu ana kadar geride kalan 36 haftada 99 puan topladı.
Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.
Çıktığı 36 maçta 32 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı.
Aslan bu sezon ligde 89 gol atarken ayrıca 24 gol de kalesinde gördü.
Sarı kırmızılılarda tüm camia şampiyonluğa konsantre olurken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.
Dursun Özbek ve kurmayları yeni sezonda yapılacak olan takviyeler için yoğun mesai içinde.
Galatasaray son 2 sezonda olduğu gibi transferde yine bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Cimbom yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi planlıyor.
Bu doğrultuda Aslan'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcuların büyük çoğunluğu belli oldu.
Bu isimlerden biri ise epey bir gündem yaratacak.
Sarı kırmızılıların yaz transfer dönemi için flaş bir yıldızın peşinde düştüğü iddia edildi.
Yönetimin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe formasıyla başarılı işlere imza atmış olan o futbolcunun peşinde olduğu öne sürüldü.
Öte yandan o yıldızı teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği ileri sürüldü.
Yönetimin de transferi gerçekleştirebilmek için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtildi.
İşte Cimbom'un peşinde olduğu o yıldız...
G.SARAY'DAN SZALAI BOMBASI!
Galatasaray'ın, eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin peşinde düştüğü iddia edildi.
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılıların, Hoffenheim forması giyen başarılı stoperi kadrosuna katmak için ilk teması kurduğu aktarıldı.
26 yaşındaki savunmacının ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği kaydedildi.
Szalai'nin bonservisini elinde bulunduran Alman ekibinin ise transferde zorluk çıkarmayacağı vurgulandı.
Macar futbolcudan istediği verimi alamayan Hoffenheim'ın, Szalai'yi 2-3 milyon Euro bandında bir bonservis ücretine bırakmaya razı olduğu ifade edildi.
İki ekip arasında pazarlıkların sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netleşeceği öne sürüldü.
Öte yandan Galatasaray'ın bu transferi 1.5 milyon Euro'ya bitirmek istediği iddia edildi.
Sarı kırmızılıların stoper bölgesindeki ayrılıkları düşünerek Szalai transferini planladığı bildirildi.
Bu sezonun ikinci yarısını Freiburg'da kiralık olarak geçiren Szalai, toplam 8 maça çıktı.
Szalai bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Szalai'nin, Hoffenheim ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Szalai sezon başında Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibine transfer olmuştu.
Szalai kariyerinde ise Apol. Limassol, Mezökövesd ve Rapid Wien II gibi takımlarda da forma giymişti.
Macar savunmacı ülke milli takımında ise 43 maça çıkarken 1 gol attı.
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