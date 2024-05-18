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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor. Cimbom bir yandan şampiyonluğa konsantre olurken diğer yandan da gelecek sezon için hamleler yapmaya başladı. Cimbom, Davinson Sanchez'in ayrılma duruma karşılık yerine eski Fenerbahçeli ismi dahil etmek istiyor. İşte bomba transferin detayları... İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:21
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılılar ligde kalan 2 haftada hata yapmayarak 24. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Cimbom 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Okan Buruk'un öğrencileri bu karşılaşmadan 1 puan alsa dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Aslan şu ana kadar geride kalan 36 haftada 99 puan topladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Çıktığı 36 maçta 32 galibiyet alan sarı kırmızılılar, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Aslan bu sezon ligde 89 gol atarken ayrıca 24 gol de kalesinde gördü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılılarda tüm camia şampiyonluğa konsantre olurken bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Dursun Özbek ve kurmayları yeni sezonda yapılacak olan takviyeler için yoğun mesai içinde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Galatasaray son 2 sezonda olduğu gibi transferde yine bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Cimbom yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Bu doğrultuda Aslan'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği futbolcuların büyük çoğunluğu belli oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Bu isimlerden biri ise epey bir gündem yaratacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılıların yaz transfer dönemi için flaş bir yıldızın peşinde düştüğü iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yönetimin geçtiğimiz sezonlarda Fenerbahçe formasıyla başarılı işlere imza atmış olan o futbolcunun peşinde olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Öte yandan o yıldızı teknik direktör Okan Buruk'un da çok istediği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Yönetimin de transferi gerçekleştirebilmek için tüm şartları zorlama kararı aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

İşte Cimbom'un peşinde olduğu o yıldız...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

G.SARAY'DAN SZALAI BOMBASI!

Galatasaray'ın, eski Fenerbahçeli Attila Szalai'nin peşinde düştüğü iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Sarı kırmızılıların, Hoffenheim forması giyen başarılı stoperi kadrosuna katmak için ilk teması kurduğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

26 yaşındaki savunmacının ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Szalai'nin bonservisini elinde bulunduran Alman ekibinin ise transferde zorluk çıkarmayacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Macar futbolcudan istediği verimi alamayan Hoffenheim'ın, Szalai'yi 2-3 milyon Euro bandında bir bonservis ücretine bırakmaya razı olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

İki ekip arasında pazarlıkların sürdüğü ve transferin kısa süre içinde netleşeceği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Öte yandan Galatasaray'ın bu transferi 1.5 milyon Euro'ya bitirmek istediği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Sarı kırmızılıların stoper bölgesindeki ayrılıkları düşünerek Szalai transferini planladığı bildirildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Bu sezonun ikinci yarısını Freiburg'da kiralık olarak geçiren Szalai, toplam 8 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Szalai bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Szalai'nin, Hoffenheim ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Szalai sezon başında Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alman ekibine transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Szalai kariyerinde ise Apol. Limassol, Mezökövesd ve Rapid Wien II gibi takımlarda da forma giymişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan yeni sezon bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor

Macar savunmacı ülke milli takımında ise 43 maça çıkarken 1 gol attı.

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