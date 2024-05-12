Fatih Karagümrük Galatasaray canlı izle: Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında! - Maç saati, kanalı, kadrolar

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Trabzonspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 12 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Sirugu, Nazım, Koray, Ceccherini, Levent, Rohden, Kourbelis, Can, Eysseric, Mendes, Markao

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi

ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla sarı-kırmızılılar puan farkını 6'ya çıkardı. Aslan, Karagümrük maçını kazanır, Kanarya da Kayserispor karşısında puan kaybederse Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.

20. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Galatasaray, bugüne kadar ligde 19 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Galatasaray 36 kez ağları havalandırırken, Karagümrük ise 16 gol sevinci yaşadı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.

SON 23 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 23 maçta yenilmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonraki karşılaşmalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan son 16 lig karşılaşmasını da kazanan Aslan, üst üste kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 17 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan topladı ve bu alanda 2. sırada yer alıyor. Cimbom, son olarak Adana Demirspor'a konuk oldu ve sahadan 3-0 galip ayrıldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 35 maçta kalesinde 22 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Cimbom, ayrıca bu müsabakaların 19'unda da kalesini gole kapadı.

MAURO ICARDI'DEN SON 7 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, son haftaları boş geçmiyor. Icardi, ligde son 7 haftada rakip fileleri 9 kez havalandırırken, şampiyonluk yolunda önemli bir performansa imza attı. Bu sezon ligde 31 maçta oynayan 31 yaşındaki futbolcu, toplam 23 gol kaydetti ve krallık yarışında zirvede yer aldı. Başarılı futbolcu, gollerinin yanında 8 de asist yaptı.

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Fatih Karagümrük maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 36. haftada RAMS Park'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

OKAN BURUK İLE TOLUNAY KAFKAS 7. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, bugüne kadar resmi müsabakalarda 6 kez rakip oldu. Buruk; Elazığ, Gaziantepspor, Sivasspor ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Kafkas da Karabükspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nün başındaydı. Bu maçlarda Okan Buruk'un takımları 3, Tolunay Kafkas'ın ekipleri de 1 kez kazandı. 2 mücadele ise berabere sona erdi.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak.