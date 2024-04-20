TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor

MARCAO DA AYRILACAK Sevilla'da yolların ayrılacağı isimlerden birinin de Marcao olduğu belirtildi.

Brezilyalı savunma oyuncusunun kötü bir futbolcu olmadığı ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sportif direktör Monchi'nin en kötü transferlerinden biri olarak gösterildiği kaydedildi.