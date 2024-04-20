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TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor

Son dakika spor haberi: Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmaları için de çalışmalarına başladı. Savunma hattına takviye planlayan sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İspanyol basını, Cimbom'un eski oyuncusu Marcao'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığını iddia etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2024 Cumartesi 12:37
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TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor

İspanya La Liga'da bu sezon beklentilerin altında kalan Sevilla'da yaz transfer döneminde birçok ayrılığın gerçekleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor

İspanyol basınında yer alan habere göre, Sevilla'nın şu anda 33'ten fazla futbolcusu bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor

Endülüs temsilcisi yaz transfer döneminde birçok oyuncusu ile yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor

MARCAO DA AYRILACAK

Sevilla'da yolların ayrılacağı isimlerden birinin de Marcao olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor

Brezilyalı savunma oyuncusunun kötü bir futbolcu olmadığı ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sportif direktör Monchi'nin en kötü transferlerinden biri olarak gösterildiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor

GALATASARAY İDDİASI

Sevilla'nın, Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmayı düşündüğünü bildiği ve Marcao'nun yüksek bir ücretten vazgeçmesi gerekse de Türkiye'de gösterdiği seviyeye dönebileceğine inandığı öne sürüldü.

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