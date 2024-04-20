TRANSFER HABERİ: Flaş Marcao gelişmesi! Galatasaray'a dönüyor
Son dakika spor haberi: Sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, yaz transfer dönemi çalışmaları için de çalışmalarına başladı. Savunma hattına takviye planlayan sarı-kırmızılılar, sürpriz bir ismi gündemine aldı. İspanyol basını, Cimbom'un eski oyuncusu Marcao'yu yeniden kadrosuna katmaya hazırlandığını iddia etti. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
MARCAO DA AYRILACAK
Sevilla'da yolların ayrılacağı isimlerden birinin de Marcao olduğu belirtildi.
Brezilyalı savunma oyuncusunun kötü bir futbolcu olmadığı ancak sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sportif direktör Monchi'nin en kötü transferlerinden biri olarak gösterildiği kaydedildi.
GALATASARAY İDDİASI
Sevilla'nın, Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmayı düşündüğünü bildiği ve Marcao'nun yüksek bir ücretten vazgeçmesi gerekse de Türkiye'de gösterdiği seviyeye dönebileceğine inandığı öne sürüldü.
SEVILLA PERFORMANSI
İspanyol temsilcisinin 2022 yazında Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Marcao, Sevilla'da şu ana kadar 20 maçta süre buldu.
DİĞER