Tarihe geçecek

Kısa sürede Galatasaray tarihine geçen Mauro İcardi, 66 maçta 48 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte forma giyen birçok yabancıyı geride bırakan 31 yaşındaki oyuncu son olarak Wesley Sneijder'i geçti. Arjantinli yıldızın, önünde 49 gollü Prekazi yer alıyor. İcardi, 1 gol daha atması halinde Galatasaray'ın efsane ismini de sollayacak. Tangocu'nun en büyük hedefi ise Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olmak. Bunu başarması için de 3 ismi daha geçmek zorunda. Bafetimbi Gomis (51), Milan Baros (61) ve Gheorghe Hagi'yi (73) geride bırakması gereken İcardi, zirveye emin adımlarla ilerliyor.

Icardi, bu sezon ligde 27 maçta 18 gol, 7 asistle oynadı. Tangocu, toplamda ise 40 karşılaşmada 35 gole (25 gol-10 asist) direkt etki etti.

ALANYASPOR'UN BELALISI OLDU

Mauro İcardi, Süper Lig'de Alanyaspor'a karşı oynadığı maçlarda başarılı bir performans ortaya koydu. 31 yaşındaki golcü, turuncu-yeşilli takıma karşı 3 maçta 3 kez ağları sarsarken 3 de asist yaptı. İcardi, rakibini sadece geçen sezon kupada oynanan mücadelede boş geçti.