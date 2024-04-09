Ezeli rekabet ebedi fark

Türk futboluna kazandığı kupalarla damga vuran Galatasaray, Şanlıurfa'da yeni bir zafer daha yaşadı. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığı ve İcardi'nin 49. saniyede gol attığı mücadele, sarı-lacivertliler sahadan çekilince sona erdi. TFF'nin vereceği karar sonrasında kupasına kavuşacak sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda 17. kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Süper Kupa'da ezeli rakiplerine büyük fark attı.

HER ALANDA LİDER

Süper Kupa'da Galatasaray'ın en yakın takipçisi Trabzonspor (10) oldu. Fenerbahçe ve Beşiktaş ise 9'ar kez kupayı kazandı. Galatasaray'ın ezeli rakiplerine toplam kupa sayısında kurduğu üstünlük de dikkat çekiyor. Ligde 23 kez mutlu sona ulaşan, Türkiye Kupası'nı 18 kez alan Aslan, 17. Süper Kupa zaferiyle Türkiye'de 58. kupasını müzeye götürdü. Fenerbahçe ile Beşiktaş 35'er, Trabzonspor ise 26 kupayla Cimbom'un gerisinde kaldı.

AVRUPA KUPASI GETİRDİ

Türkiye'deki rakipleriyle girdiği rekabette 58 kupayla zirveye oturan Galatasaray, futbolda uluslararası alanda da ülkeye kupa getiren tek takım oldu. Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'i devirerek şampiyonluğa ulaştı. Ardından ise Real Madrid karşısında Süper Kupa'da tarihi bir başarı yakaladı. Avrupa'da kazanılan bu iki kupa uzun yıllar hafızalardan çıkmadı. Galatasaray, başarılarıyla toplam kupa sayısında 60'a ulaştı.

10 YILDA TOPLAMINI SOLLADI

Sarı-kırmızılı ekibin son 10 yıldaki performansı çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkarttı. Galatasaray, 2014'ten bu yana bakıldığında 4 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 Süper Kupa zaferi yaşadı. Toplamda 13 kupa kazanırken; ezeli rakiplerinin toplamı ise Aslan'ın gerisinde kaldı. Beşiktaş 5, (3 Lig+1 Kupa+1 Süper Kupa), Trabzonspor 4 (1 Lig, 1 Kupa, 2 Süper Kupa) ve Fenerbahçe ise 3 (1 Lig, 1 Kupa, 1 Süper Kupa) şampiyonluğu yaşadı. 12 kupayla Aslan'ın gerisinde kaldılar.

Ş.URFA'YI EKLEDİ

Cimbom kupa koleksiyonuna yeni bir şehir ekledi. Erzurum, Kayseri, Konya ve Ankara'da Süper Kupa kazanan Aslan, Ş,Urfa'da da mutlu sona ulaştı. Cimbom; Bursa, İzmir, Diyarbakır, Antalya ve Sivas'ta kupa kazanmıştı.

16 PASLA BİTİRDİ

Mertens'in başlama vuruşunu yaptığı mücadelede Galatasaray toplamda 16 pas yaparken, Fenerbahçeli futbolcular topla temas edemedi. İcardi'nin golüyle sona eren mücadelede Muslera ve Kerem de topa dokunmadı.

SÜPER KUPA'YI İLK KEZ ALDI

Başakşehir ve Galatasaray'la Süper Lig şampiyonu olan Okan Buruk, Akhisarspor'la ise Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Tecrübeli hoca, teknik adamlık kariyerindeki ilk Süper Kupa zaferini Galatasaray'da yaşamış oldu.

BURUK'UN 17. KUPASI

Okan Buruk, G.Saray'da futbolculuğunda 7 Süper Lig, 5 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa, 1 UEFA Kupası ve 1 UEFA Süper Kupa kazanmıştı. Teknik adamlığında ise ligin ardından Süper Kupayı' da alarak 17. kez mutlu sona ulaştı.

GARCİA: İMAJI ZEDELEDİ

Okan Buruk'un yardımcısı İsmael Garcia, yarıda kalan Süper Kupa maçını İspanyol basınına değerlendirdi: "Türk futbolunun çok kötü bir imaja sahip olmasına neden olan bir durum yaşadık. Kavgalar insanların Türk futboluna dair imajını yansıtıyor. Ama tüm bu olaylar her şeyi zorlaştırıyor."