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Okan Buruk: Karşımızda kimin olacağı önemli değil

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Teknik Direktörü, Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün sorusunu yanıtlayan Buruk, "Karşımızda hangi rakip olacak çok önemli değil. Biz kendi görevimizi yapıp sahada takımımızla birlikte hazır olacağız." dedi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 21:13
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Okan Buruk: Karşımızda kimin olacağı önemli değil

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, pazar günü Şanlıurfa'da Fenerbahçe ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa maçı öncesi takım kaptanı Fernando Muslera ile basın toplantısı düzenledi.

Buruk, fotomac.com.tr editörü Burak Şentürk'ün "Fenerbahçe, U19 takımıyla çıkacağını açıkladı. Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Adnan Öztürk, hafta içi yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe, U19 takımıyla çıkma kararı aldıysa Galatasaray da U19 ile çıkmalı. Cumhuriyetin 100. yılı, gençlerin bir şöleni olmalı.' ifadelerini kullanmıştı. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Aranızda böyle bir şey konuşuldu mu?" sorusunu yanıtladı.

Tecrübeli teknik adam konuyla ilgili "Okumadım, dinlemedim. İlk defa senden duyuyorum. Biz burada Galatasaray takımı olarak pazar günkü maçta Türkiye'nin en değerli kupalarından birini kazanmak için sahada olacağız. Karşımızda hangi rakip olacak çok önemli değil. Biz kendi görevimizi yapıp sahada takımımızla birlikte hazır olacağız. Rakibin kimle çıkacağını ya da kimle geleceğini bilemiyoruz. Bunu maçtan sonra konuşabiliriz." yanıtını verdi.

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