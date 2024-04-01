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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önümüzdeki sezonda da kadrosuna önemli isimleri katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, listesine aldığı Ndidi için Zaha'da kullandığı yöntemi kullanacak. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 09:10
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TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi gündemdeki yerini koruyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

Galatasaray, İngiliz ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuyu, Wilfried Zaha'yı ikna ettiği gibi Şampiyonlar Ligi kozuyla bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

27 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

WILFRED NDIDI KİMDİR?

16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu. 3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Nijerya Milli Takımı ile 53 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi.

TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!

Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

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