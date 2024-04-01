TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'dan Ndidi'ye Zaha tarifesi!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önümüzdeki sezonda da kadrosuna önemli isimleri katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, listesine aldığı Ndidi için Zaha'da kullandığı yöntemi kullanacak. (GS transfer haberleri)
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27 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 maçta 4 gol, 6 asistle oynadı.
WILFRED NDIDI KİMDİR?
16 Aralık 1996 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Nath Boys takımında başladı.
2015'te Belçika temsilcisi KRC Genk'e transfer oldu. 3 Ocak 2017 tarihinde ise 17.6 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tuttu.
Orta sahada ön libero olarak görev yapan Ndidi, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Nijerya Milli Takımı ile 53 maça çıkan yıldız futbolcu, skor üretemedi.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...
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