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TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Mauro Icardi'nin arkasına santrfor arayan Galatasaray, bir dönem Süper Lig'e damga vuran bir ismi listeye ekledi. Gol krallığı da yaşayan yıldız golcü, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, diğer yandan gelecek yılı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekibin ana hedefleri arasında forvet de yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Mauro İcardi İle rekabete girebilecek ve yedek kalmayı sorun etmeyecek bir oyuncu arayan sarı-kırmızılıların listesine tanıdık bir oyuncu dahil oldu.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Aslan, Süper Lig'de bir dönem Hatayspor'da fırtınalar estiren Aaron Boupendza'yı yakın takibe aldı.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

6.5 MİLYON EURO'YA GELDİ
Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin vereceği rapora göre 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

2023 Temmuz ayında Suudi Arabistan'dan MLS ekibi Cincinnati'ye 6.5 milyon euro karşılığında imza atan Boupendza, şu ana kadar 26 maçta 8 kez ağları sarstı.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

ABD'ye henüz uyum sağlayamayan Gabonlu yıldızın Türkiye'den gelecek bir teklife sıcak bakacağı bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Kanatlarda da oynayabilen başarılı oyuncunun kulübüyle 2 yılı opsiyonlu 2027'ye kadar kontratı var.

TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

GOL KRALLIĞI YAŞADI
2020'de transfer olduğu Hatayspor'da 38 maçta oynayan Boupendza, 22 golle krallıkta zirveye çıktı.

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