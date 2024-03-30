TRANSFER HABERİ: Cimbom'dan golcü sürprizi! Süper Lig'e geri dönüyor

Trendyol Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, diğer yandan gelecek yılı planlıyor. Transfer çalışmalarına başlayan sarı-kırmızılı ekibin ana hedefleri arasında forvet de yer alıyor. Mauro İcardi İle rekabete girebilecek ve yedek kalmayı sorun etmeyecek bir oyuncu arayan sarı-kırmızılıların listesine tanıdık bir oyuncu dahil oldu. Aslan, Süper Lig'de bir dönem Hatayspor'da fırtınalar estiren Aaron Boupendza'yı yakın takibe aldı. 6.5 MİLYON EURO'YA GELDİ Sarı-kırmızılılar, teknik heyetin vereceği rapora göre 27 yaşındaki oyuncu için harekete geçecek. 2023 Temmuz ayında Suudi Arabistan'dan MLS ekibi Cincinnati'ye 6.5 milyon euro karşılığında imza atan Boupendza, şu ana kadar 26 maçta 8 kez ağları sarstı. ABD'ye henüz uyum sağlayamayan Gabonlu yıldızın Türkiye'den gelecek bir teklife sıcak bakacağı bildirildi. Kanatlarda da oynayabilen başarılı oyuncunun kulübüyle 2 yılı opsiyonlu 2027'ye kadar kontratı var. GOL KRALLIĞI YAŞADI 2020'de transfer olduğu Hatayspor'da 38 maçta oynayan Boupendza, 22 golle krallıkta zirveye çıktı. Birbirinden güzel goller atan yıldız oyuncu, sadece 1 yıl sonra kulübüne 4.25 milyon euro kazandırarak Al-Arabi'ye transfer oldu. Katar'dan ise 2022'de Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın yolunu tuttu.