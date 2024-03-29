24'ün müjdesi

Kasımpaşa maçında son dakikada galibiyet golünü getiren Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı taraftarlara Kostas Mitroglo'nun golündeki hissiyatını yaşatmıştı. Brezilyalı oyuncu, kendi golünün de şampiyonluk golü olmasını istediğini söyledi. GSTV'ye konuşan Vinicius, "Mitroglou'nun golü diye çok mesaj aldım. Ben de bakmak durumunda kaldım. Onun şampiyonluk golü olduğunu gördüm. Umarım Kasımpaşa maçı şampiyonluğun habercisi olur ve benim golüm de o şekilde hatırlanır" dedi. Vinicius, Okan Buruk'la ilgi ise "Beraber çalışması kolay bir teknik adam. Bize nasıl davranacağını biliyor" ifadelerini kullandı.

Vinicius, "İlk hedefimiz Hatayspor maçı. Hep birlikte olmalıyız. Sezonun bitmesine az kaldı. Şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.