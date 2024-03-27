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Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, bir yandan gelecek yılların da planlamasını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, takviye istediği mevkiyi yönetime bildirirken yıldız bir isim listeye girdi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:14
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Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Galatasaray, Süper Lig'deki mücadelesine devam ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinin 2 puan önünde 81 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Milli ara sonrası Cimbom, evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Süper Lig mücadelesine devam eden sarı-kırmızılı ekipte flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Galatasaray, lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Bunun için sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın dört bir yanına scout ekipleri gönderdi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Cimbom, tecrübeli kadronun yanında genç ve dinamik isimleri transfer etmek istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Aynı zamanda Galatasaray, Sacha Boey gibi oyuncuları transfer edip büyük gelir elde etmeyi hedefliyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Bu hedefler doğrultusunda sarı-kırmızılı ekip en son Derrick Köhn'ü kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Cimbom'da ana hedef ise geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi transferde nokta atışı yapabilmek.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Bu amaçlara yönelik yönetim, gelen futbolcu önerileri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile detaylı bir transfer toplantısı gerçekleştirdi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Bu toplantıda önümüzdeki sezon için eksik noktalar belirlendi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Teknik Direktör Okan Buruk bizzat takviye istediği bölgeleri yönetime iletti.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Bu mevkilerin en başında ise 10 numara mevkisi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Sarı-kırmızılı ekibe ise flaş bir öneri geldi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Menajerler, Galatasaray yönetimi ile temas kurmaya başladı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Bu oyuncunun ise Nabil Fekir olduğu öğrenildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Fransız oyuncunun Okan Buruk'un istediği türde bir futbolcu olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Fekir ise Real Betis'ten ayrılmak istediği biliniyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Bu bilgiler ışığında harekete geçen yönetim yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Buruk onayı doğrultusunda sarı-kırmızılılar İspanya ekibi ile temaslara başlayacak.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Fekir, 2018'de Lyon forması giyerken 70 milyon Euro değere ulaşmıştı.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Bu sezon 16 maça çıkabilen oyuncu, 2 asist yapabildi.

Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Okan Buruk onu istedi

Yıldız futbolcunun sözleşmesi ise 2026 yılında sona erecek.

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