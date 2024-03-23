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Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 21:01 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 21:01
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Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. haftada 2 Nisan Salı günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

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