Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, 31. haftada 2 Nisan Salı günü konuk edeceği Atakaş Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, dinamik ısınmanın ardından iki grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, 24 Mart Pazar günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla Hatayspor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.